Starul care și-a făcut soția să-i promită că-i va dărui încă un copil dacă va câștiga un Oscar. Pactul a dat roade

Este urmărit de mic în filme americane de succes. Iată cum a reușit să-și convingă soția să îi mai dăruiască un copil.

Un actor îndrăgit de la Hollywood a devenit tată pentru a treia oară, ”datorită” unui pact făcut cu soția.

Kieran Culkin, tată pentru a treia oară, după discursul de la Premiile Emmy

Jazz Charton i-a promis soțului său că ar mai putea avea un copil împreună dacă va câștiga un Oscar. În 2024, Kieran Culkin făcea public pactul cu soția sa în timpul discursului de acceptare a prestigiosului premiu.

„UN OSCAR?!!!! Bine, bine, ascultă-mă - să faci pacturi pentru copii poate părea ridicol, dar este clar că a fost un mare factor motivator” a scris soția actorului. „Ar fi ajuns el până aici dacă nu i-aș fi promis mai mulți copii dacă o să câștige premii?..... Probabil. Dar cine poate știi sigur?”

Starul din Succession este în culmea fericirii, soția sa aducând pe lume al treilea copil.

Acesta și-a încheiat discursul de la Premiile Oscar mulțumind soției: „Pentru că îți împarți viața cu mine și mi-ai dăruit doi copii minunați. Și Jazz, vreau mai mulți. Ai spus că e posibil dacă voi câștiga!”

Sarah Snook, fosta parteneră de scenă a lui Kieran Culkin în A Real Pain, a dat fericita veste, conform unei surse. Aceasta a dezvăluit că atât mama, cât și bebelușul sunt extrem de drăguți.

„I-am întâlnit. Ah și am văzut și copilașul. Sunt atât de drăguți”, a declarat ea. „Sunt foarte fericiți și foarte simpatici.”

După propunerea de la Oscar, Kieran Culkin și Jazz Charton au confirmat că așteaptă încă un copil. Jazz a apărut cu burtica de gravidă la premiera de pe Broadway a show-ului Waiting for Godot, din New York City, pe 28 septembrie.

„L-am văzut pe Keanu Reeves pe Broadway și acum sunt însărcinată în 9 luni”, a glumit Jazz. „Am făcut un pact cu bebelușul să mă lase să fac asta înainte de travaliu. Nu știu ce vrea la schimb, dar CU SIGURANȚĂ sunt o femeie care se ține de cuvânt.”

Cei doi mai au un băiat, Wilder Wolf, în vârstă de 4 ani, și o fiică, Kinsey Sioux, în vârstă de 6 ani.

Cine este Jazz Charton, soția lui Kieran Culkin

Jazz Charton este originară din Londra și a fost crescută de o mamă singură, artistă. Corinne Charton, cunoscută în lumea artistică sub numele de Coco, este și model și apare recurent în postările fiicei sale.

Jazz și Kieran sunt o pereche discretă, însă își arată sprijinul necondiționat unul pentru celălalt.

Jazz s-a mutat în New York în 2010 pentru a lucra într-o agenție de muzică, conform unei surse, cu intenția de a-și petrece acolo trei luni, însă destinul a avut alte planuri.

Jazz și Kieran s-au întâlnit în 2012 într-un bar din New York.

„I-am spus: <<Sunt Kieran. Ai accent britanic. Cum te cheamă?>>. Mi-a răspuns: <<Jazz.>> Iar eu am zis: <<J-A-Z-Z, ca muzica?>> Și ea mi-a zis: <<Da.>> Și i-am spus: <<Ei bine, asta-i o prostie.>>” a relatat actorul.

De asemenea, acesta a spus că era „cea mai frumoasă fată” care se întâmpla să fie acolo însoțită de un alt bărbat. Când acela a plecat la toaletă, actorul s-a dus să vorbească cu ea.

„Am întrebat-o dacă era iubitul ei și câd mi-a zis că nu am întrebat-o dacă puteam fi eu iubitul ei. De atunci suntem împreună”, a mai spus Kieran.

După întâlnirea din bar au format un cuplu la scurt timp, iar în 2013 s-au căsătorit. Deși inițial programul nu le permitea neapărat să își extindă familia, iar actorul era sceptic în privința copiilor, acum au împreună trei copii.

„Surpriza mea preferată de până acum. Nici nu ne gândeam cât de mult ne dorim asta până să se întâmple. Suntem entuziasmați/ înspăimântați / extrem de bucuroși / nepregătiți, dar abia așteptăm să ne întâlnim cu micuța noastră realizare în Septembrie”, spunea Kieran Culkin în 2019 când a anunțat că soția sa așteaptă primul copil.

Doi ani mai târziu s-a născut și cel de-al doilea copil, iar în septembrie 2025 au anunța că așteaptă și cel de-al treilea copil.