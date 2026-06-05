Ce meniu a avut fiul lui Florin Salam la nuntă. Preparatele cu care au fost serviți invitații la eveniment

A fost zi de mare sărbătoare în familia lui Florin Salam. Dani Stoian, fiul celebrului artist, și-a unit destinul cu Mihaela, aleasa inimii sale, iar evenimentul a fost unul spectaculos, organizat cu multă atenție la detalii.

Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, și Mihaela au avut parte de o nuntă elegantă. Ce preparate rafinate au fost servite invitaților

Nunta celor doi a atras toate atenția, nu doar prin decorul elegant, ci și prin meniul pregătit pentru invitați. Cei prezenți au fost răsfățați cu preparate sofisticate, demne de un eveniment de lux.

Cum a arătat decorul de la nunta fiului lui Florin Salam

Dani Stoian și Mihaela au avut parte de o ceremonie religioasă emoționantă, urmată de o petrecere pe măsură. Evenimentul a fost organizat într-un cadru elegant, unde fiecare detaliu a fost atent ales.

Decorul a fost dominat de nuanțe intense de roșu, completate de elemente spectaculoase, lumânări decorative și aranjamente florale impresionante. Atmosfera a fost una de poveste, iar invitații au avut parte de o experiență memorabilă.

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Ce meniu au avut invitații la nunta lui Dani Stoian și a Mihaelei

Pe lângă decorul spectaculos, meniul a fost unul dintre punctele forte ale serii. Invitații au fost întâmpinați cu preparate rafinate, gândite pentru un eveniment elegant.

La început, aceștia au avut parte de o selecție de aperitive fine. Printre preparatele servite s-au numărat specialități italienești din brânzeturi și mezeluri maturate, salată de cartofi noi cu creveți sălbatici, trio de brânzeturi cu roșii proaspete, dar și preparate cu cremă de brânză și trufe negre de Transilvania.

Meniul a inclus și clătite fine cu somon și icre tobiko, tartină cu icre de casă și chives, dar și ruladă din purcel de Mangalița, pregătită în crustă de ierburi aromatice.

Pentru felul pe bază de pește, invitații au primit file de somon, servit alături de orez sălbatic cu parmezan, morcovi caramelizați, broccoli și sparanghel. Preparatul a fost completat cu un sos fin din unt aromatizat.

Felul principal a fost la fel de generos. Meniul a inclus cotlet de porc Tomahawk, pui umplut cu legume și cașcaval, în crustă crocantă panko, dar și sufleu de cartofi cu trufe.

Preparatele au fost servite alături de măr copt, ciuperci, sos de piper verde și salată de crudități. Alegerea meniului a arătat că mirii și-au dorit ca invitații să se bucure de o seară specială, cu preparate atent alese.

O nuntă elegantă pentru fiul lui Florin Salam

Nunta lui Dani Stoian cu Mihaela a fost un eveniment organizat cu mult rafinament. De la decorul impunător până la meniul sofisticat, totul a fost gândit pentru ca mirii și invitații să aibă parte de o petrecere de neuitat.

Fiul lui Florin Salam și soția lui au trăit una dintre cele mai frumoase zile din viața lor, alături de familie, prieteni și persoane apropiate.