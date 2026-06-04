A lipsit sau nu Florin Salam de la cununia religioasă a fiului său. Dani Stoian și-a dorit o nuntă restrânsă: „M-a rugat pe mine”

Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, s-a căsătorit astăzi, 4 iunie 2026. În urmă cu puțin timp, manelistul anunța că ar putea lipsi de la nunta băiatului său. Iată ce s-a întâmplat, de fapt.

Este petrecere mare în familia lui Florin Salam! Dani Stoian, băiatul manelistului, a mers în fața altarului cu aleasa inimii. Tânărul a avut parte de o cununie religioasă emoționantă, iar mulți s-au întrebat dacă a fost prezent și tatăl său.

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Cu puțin timp în urmă, cântărețul de manele a dezvăluit în mediul online că sunt șanse mari să lipsească de la marele eveniment din viața fiului său.

Care este motivul pentru care Florin Salam ar fi putut să lipsească de la nunta fiului său, Dani Stoian

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Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Florin Salam este un artist foarte căutat, mai ales în perioada verii. Așadar, manelistul a anunțat că are un eveniment important în aceeași zi cu nunta băiatului său.

Cu toate acestea, Dani Stoian a precizat că nu se supără dacă tatăl său ar trebui să fie în altă parte. Mai mult, se pare că tânărul și-a dorit o nuntă restrânsă, unde să petreacă alături de prieteni și de câțiva membri ai familiei.

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​„El își face nunta în felul următor: 40 de familii, 50 maxim, cu oameni cu care a fost el la Dinu Lipatti, colegi de-ai lui. A văzut și el în alte părți cu mii de oameni și nu, nu îmi convine. M-a rugat pe mine: „Tată, nu te supăra, ia-ți toți copiii tăi, știu că ai cântare în ziua aceea, sunt de vina eu că am pus data, dar eu vreau să îmi fac în felul meu”. Și-a luat niște muzică ușoară, băiatul meu e pe modern.

Nici din neamurile mele, de la țară, nici din prietenii mei, pentru că își face el. Să nu ziceți după aceea că nu ne-ai anunțat. Ce să anunț? Eu vreau să facă băiatul meu, noi avem timp să ne vedem la toate petrecerile, vin după voi de câte ori aveți nevoie de mine și vă fac eu toate poftele. El e mai sensibil, soția lui la fel, nașii sunt români, sunt mai retrași și nu vor mulți oameni”, a scris Florin Salam în mediul online.

A lipsit sau nu Florin Salam de la cununia religioasă a fiului său

Deși anunțase că sunt șanse mari să nu se prezinte la cununia religioasă a băiatului său, Florin Salam și-a făcut timp pentru un astfel de moment important. Așadar, manelistul a fost surprins la nunta lui Dani Stoian purtând un sacou vișiniu și o cămașă albă.