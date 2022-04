Ce mesaj a transmis Bianca Drăgușanu pe rețelele sociale, la scurt timp de la scandalul cu Gabi Bădălău. Ce a publicat blondina

Bianca Drăgușanu s-a aflat în centrul atenție în urmă cu câteva zile, după ce a fost implicată într-un adevărat scandal cu Gabi Bădălău, care se distra alături de Florin Salam și alte tinere focoase.

La scurt timp de la incident neașteptat, diva a transmis un mesaj important pe rețelele sociale, locul în care preferă să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața sa.

Deși nu a oferit prea multe detalii despre ce s-a întâmplat între ea și Gabi Bădălău, Bianca Drăgușanu nu ezită să le dea de înțeles fanilor săi cu privire la situația în care a fost pusă de curând.

Bianca Drăgușanu încă speră că „soarele va răsări” și pe strada sa

Recent, diva a publicat pe contul oficial de Instagram un mesaj de-a dreptul controversat, semn că întâmplarea cu Gabi Bădălău a supărat-o foarte tare. Chiar dacă lucrurile din viața sa nu merg așa cum și-a propus, focoasa blondină crede că soarele va răsări și pe strada sa într-o bună zi.

„Dacă Dumnezeu poate transforma noaptea în zi, el poate transforma o problemă în binecuvântare. Amin”, a fost mesajul cu subînțeles pe care și-a dorit Bianca Drăgușanu să-l transmită urmăritorilor săi de pe rețelele sociale.

Prin postarea sa, superba blondină a încercat să spună tuturor că Dumnezeu îi este alături mereu și o ajută să treacă peste toate obstacolele vieții, chiar dacă este nevoie să sufere din când în când.

Ce spunea Bianca Drăgușanu despre bărbații din viața ei

Bianca Drăgușanu se numără printre cele mai frumoase femei de la noi din țară, motiv pentru care are o mulțime de pretendenți. Pentru că este conștientă de atuurile sale fizie, diva nu pierde timpul și a consolidat relații frumoase cu mai mulți bărbați importanți din lumea afacerilor, precum Alex Bodi și Gabi Bădălău.

În urmă cu aproximativ un an, fosta asistentă TV dezvăluia că a fost curtată de mulți băbați, printre care se numără și o vedeta internațională, cu care a ales să rămână doar prieteni.

„Era o perioadă în care vorbeam foarte des cu el, chiar și pe video. Eram prieteni, nu am acceptat invitația lui de a ne cunoaște mai bine sau de a-l vizita la vremea respectivă, la Monaco, acolo unde stătea. Asta a fost să fie, nu regret. Eu știu ce am ales, dar am continuat să fim prieteni virtual, să spunem așa", a spus ea despre relația de prietenie pe care o avea cu celebrul Philipp Plein, la Xtra Night Show de la Antena Stars.

„În momentul ăsta sunt fericită, sunt liniștită, sunt bine, sunt sănătoasă. Mă pot concentra asupra afacerii mele”, a mai povestit Bianca Drăgușanu când a fost întrebată de viața sa amoroasă de atunci.

