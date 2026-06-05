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Ce rochie de mireasa extravagantă a purtat nora lui Florin Salam. Cum arată ținuta în partea de jos. Imagini de la nuntă

Nora lui Florin Salam a atras toată atenția la nunta cu Dani Stoian. Aceasta a îmbrăcat o rochie de mireasă extravagantă care i-a scos în evidență silueta de invidiat. Iată cum arată ținut în partea de jos.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Iunie 2026, 10:58 | Actualizat Vineri, 05 Iunie 2026, 11:44
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Nora lui Florin Salam a atras toată atenția la nunta cu Dani Stoian | Capturi TikTok
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Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, s-a căsătorit religios joi, 4 iunie 2026, cu aleasa inimii sale. Tânărul și-a dorit o nuntă restrânsă, dar de lux. Acesta s-a ocupat cu mare atenție de pregătirile pentru eveniment, iar totul a ieșit la superlativ.

Cununia de la biserică a fost de-a dreptul emoționantă. După momentul copleșitor din fața altarului, mirii au mers să petreacă alături de familie și prieteni într-un local exclusivist din afara Bucureștiului.

Deși anunțase că sunt șanse mari să fie absent de la nunta băiatului său, Florin Salam nu a putut rata un astfel de moment. Cântărețul de manele a fost surprins în diferite ipostaze alături de Dani Stoian și fiica lui, Betty.

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Primele imagini de la spectaculosul eveniment nu au întârziat să apară pe rețelele sociale. Ginerică și mireasa lui au atras atenția tuturor cu ținutele spectaculoase. Dani Stoian s-a făcut remarcat într-un sacou de un alb imaculat pe care l-a asortat cu pantaloni negri, cămașă neagră și papion negru.

Ce rochie de mireasă extravagantă a ales nora lui Florin Salam la nunta cu Dani Stoian

Nici Mihaela, nora lui Florin Salam, nu a trecut neobservată la nuntă cu Dani Stoian. Mireasa a ales o rochie extravagantă pentru marele eveniment, care i-a scos în evidență atuurile fizice.

Ținuta i-a lăsat la vedere bustul generos și silueta de invidiat, fiind o rochie fără bretele și tip sirenă. Cele mai discutate elemente ale piesei vestimentare au fost perlele din zona taliei și trena.

Din imaginile postate în mediul online se poate observa faptul că Mihaelei îi era destul de greu să se deplaseze în rochia de mireasă. Un lucru este cert, invitații au admirat-o cu mare atenție pe tânără.

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Soția lui Dani Stoian a mai optat pentru un buchet impresionant din bujori albi și un voal lung. Aceasta a reușit să facă senzație cu apariția spectaculoasă din ziua nunții.

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Rochia de mireasa a Mihaelei a stârnit o mulțime de reacții în mediul online. Unii au criticat ținuta extravagantă, în timp ce alții au avut doar cuvinte de laudă la adresa cuplului.

Colaj cu nora lui Florin Salam la nuntă în două ipostaze diferite
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Mai multe fotografii

De menționat faptul că nora lui Florin Salam a avut și o a doua rochie de mireasă la petrecerea de după cununia religioasă.

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