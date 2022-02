Ce româncă l-a impresionat pe Kanye West la o petrecere extrem de privată. Reacția artistului miliardar

Petrecerea a avut loc la Palais Garnier iar lista de invitați a numărat 20 de persoane. Kanye West a fost însoțit de iubita sa, Julia Fox, iar românca Tania Alexandra a fost prezentă alături de iubitul ei, potrivit Cancan.

Cel care a spart gheața și a început conversația a fost chiar Kanye West, care a fost curios să afle cine este tânăra domnișoară, pentru ca, ulterior, să o prezinte tuturor celor prezenți, potrivit aceleiași surse.

Kanye West a inițiat o conversație cu Tania Alexandra și, ulterior, a prezenta-o tuturor celor prezenți

După show-ul de la Kenzo, am fost la Palais Garnier, acolo s-a ținut petrecerea, care a fost extrem de restrânsă, în jur de 20 de oameni, a povestit modelul de origine română care locuiește în Paris și studiază la Academia de modă de acolo.

Kanye, Julia Fox, alți doi cântăreți rapperi Gaana și Pusha T, dar și alte persoane. La un moment dat, stând la bar, a venit Kanye să facem cunoștință și să mă întrebe ce fac. Am avut o discuție de câteva minute în care m-a întrebat dacă sunt din Paris, i-am zis că sunt româncă, dar locuiesc în Paris și apoi a plecat, a spus Tania Alexandra.

După aceea l-a rugat pe prietenul meu să mă cheme ca să mă poată prezenta tuturor. I-am zis că fac International Fashion Academy Paris, el fiind fan înfocat fashion am discutat despre acest domeniu. Am ascultat noul lui album pe care-l va lansa în februarie, mi-a făcut cunoștință cu Julia Fox. Iar la finalul petrecerii pe ei i-am lăsat la hotel și eu cu prietenul meu am plecat la un alt restaurant.

Modelul a precizat că interacținea a fost foarte inspirațională deoarece ea îl apreciază foarte mult pe West atât ca artist cât și ca designer.

M-a motivat și m-a inspirat întâlnirea cu el. Îl apreciez foarte tare pe Kanye atât ca artist, cât și ca designer și având șansa să vorbesc cu el, chiar m-a flatat și m-a bucurat că a venit el să vorbească cu mine.

Am în plan să plec în America și acolo, probabil, cred că o să-mi fie foarte ușor să intru în sfera asta a modei a mai spus românca.

