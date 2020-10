Ce s-a ales de "Pușcăriașul Sexy". Cum arată acum și prin ce a trecut de când a devenit celebru

Americanul în vârstă de 36 de ani și-a anunțat fanii că pe 6 noiembrie are loc lansarea "True to the Game 2: Gena's Story", o producție în care el interpretează rolul personajului Saleem.

Filmul "True to the Game 2: Gena's Story" se bazează pe un scenariu scris de Preston A. Whitmore II și este produs de Manny Halley și James Gutierrez. Regizată de Jamal Hill, producția îi are în distribuție pe Andra Fuller, Vivica A. Fox, Erica Peeples și Jeremy Meeks.