Ce s-a întâmplat cu Mihaela Tatu, după succesul emisiunii „De 3x femeie”. A trecut prin clipe dificile: „Am avut și depresie”

Fostul om de televiziune și-a regăsit pasiunea în alte activități, însă problemele de sănătate nu au ocolit-o nici atunci când a ieșit din lumea showbiz-ului.

Mihaela Tatu s-a confruntat cu probleme de sănătate în timpul și după emisiunea „De 3x femeie”

Mihaela Tatu este prima realizatoare de televiziune care a făcut emisiuni cu și despre femei, abordând probleme reale de viață. Astfel, ea a prezentat De 3x femeie, timp de șapte ani, însă au urmat și alte proiecte profesionale.

Succesul i-a adus însă nu doar recunoaștere, ci și probleme de sănătate. Recent, Mihaela Tatu și-a amintit de vremurile de demult, când făcea parte din industria televiziunii.

Vedeta a trebuit să aibă grijă de cei dragi și a muncit până la epuizare. Deși nu-i plăcea ce făcea și era nemulțumită, Mihaela Tatu a continuat să nu spună nimic, însă acest lucru i-a costat sănătatea, care a apărut sub formă de probleme fizice. Ea s-a confruntat inclusiv cu depresie.

„Am avut o lungă perioadă de timp, conștient sau inconștient, comunicare pasivă, în care am tăcut chiar dacă am fost nemulțumită. M-am dus acasă și am zis că nu-mi place, că e împotriva principiilor mele. Am zis că merg mai departe într-o zonă care nu-mi aduce satisfacții.

Eram singura femeie care întreținea trei femei și cu soră-mea, patru. Mama era bolnavă acasă la Brașov, trebuia să am grijă de ea. Ioana (n.r.: fiica) era la facultate. Sora mea, Dumnezeu s-o odihnească, avea nevoie de sprijinul meu. A fost o perioadă greoaie. Eu le-am dus, însă toate astea s-au regăsit în câmpul fizic.

Am avut și depresie. Abia acum se vorbește despre sindromul prezenteismului, să te duci la serviciu și dacă ești bolnav. Ăla a fost începutul. Nu mă așteptam ca într-o fracțiune de secundă să se năruiască tot”, a spus Mihaela Tatu în podcastul „Fain & simplu”, realizat de Mihai Morar pe YouTube.

Vedeta s-a operat de fibrom uterin, dar a avut probleme și cu unul dintre genunchi.

„În dorința de a pătrunde în adâncul ființei tale, ispitele sunt tot mai mari, provocările pe câmpul fizic sunt mai mari. Am mai scos un colecist, s-a întâmplat un fibrom, am mai operat un genunchi. O incontinență urinară, am rezolvat-o și pe aia.

Aaa, o hernie! Au fost note de plată. Nu am trăit degeaba 50 de ani, am trăit! Am avut un club, am fumat până acum 11 ani. În club nu am stat să beau apă plată. Au fost nopți nedormite”, a mai continuat Mihaela Tatu.

Cu ce se ocupă Mihaela Tatu în viața de zi cu zi

Fosta realizatoare de emisiuni este, de câțiva ani, trainer acreditat ANC în Tehnica şi Arta Livrarii Discursului, fiind un specialist în limbajul paraverbal si nonverbal.

De altfel, este voice over pentru desene animate şi audiobook-uri, speaker motivational, moderator la diverse evenimente şi moderator permanent la Business Days, scrie Click! pentru femei. Vedeta acceptă și invitații la emisiuni.

