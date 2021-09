Mihaela Tatu, motivul pentru care nu s-a mai întors la televiziune: „Am fost sinceră cu mine”

Mihaela Tatu a devenit cunoscută pentru emisiunea „De 3 X femeie”, însă a decis să se retragă din lumina reflectoarelor și să trăiască o viață ferită de camerele de filmat.

Motivul pentru care Mihaela Tatu nu s-a mai întors în televiziune

Mihaela Tatu s-a retras din lumina reflectoarelor și a ales o altfel de profesie, concentrându-se foarte mult pe meseria de trainer pentru vorbit în public. Aceasta a prezentat mult timp emisiunea consacrată „De 3X femeie” la Acasătv, dar s-a retras deoarece suferea de niște probleme de sănătate.

Vedeta a renunțat de tot la viața de televiziune, alegând o altă meserie, mult mai liniștită. De aproximativ șapte ani, Mihaela Tatu a renunțat la proiectele tv.

Întrebată dacă a primit oferte de emisiuni pentru a reveni ca prezentator, Mihaela Tatu a răspuns afirmativ. „Da. Constant. Anul trecut din partea a 3 posturi de televiziune. Însă unele propuneri le-am refuzat pentru că nu mi-au plăcut formatele și tematica. Iar cu altele nu am rezonat din alte considerente. Și, totuși, la un moment dat, am fost foarte sinceră cu mine. Ca să renunț la ceea ce am dobândit în ultimii 10 ani, respectiv la libertate și mai ales la acest soi de liniște”, a declarat Mihaela Tatu pentru Ciao.

Aceasta nu ar spune nu unei colaborări tv, însă formatul emisiunii pe care ar trebui să o prezinte ar fi una de divertisment sau pe social.

„Ar trebui sa fie un format care să mă împlinească și să știu că las ceva în urmă. Să fac ceva util. Fie pe social, fie divertisment. Pentru că e o activitate pe care am făcut-o cu pasiune, bucurie și loialitate. Altfel, de ce-aș face-o?! Așa că… cine știe? Portița îmi e deschisă. Vom vedea cine mai intră, cine rămâne și cine e doar în trecere”, a mai declarat ea pentru sursa amintită mai sus.

Mihaela Tatu, dezvăluiri despre fiica sa plecată de ani de zile departe de casă

Mihaela Tatu este o împătimită a călătoriilor, iar pentru a bifa multe dintre destinaţiile de pe lista sa a călătorit timp de doi ani. Fosta prezentatoare tv a văzut o treime din glob, ba chiar şi-a vândut casa pentru a putea să ajungă în toate destinaţiile de vis pe care dorea să le vadă.

Ajunsă la 58 de ani, fosta prezentatoare TV a ajuns în punctul în care poate trage linie și poate face un bilanț al tuturor situațiilor care au făcut-o să devină o femeie plină de încredere.

Viață nu i-a fost întotdeauna una ușoară, astfel că în timp ce pe plan profesional era una dintre cele mai de succes prezentatoare Tv și avea emisiuni de top, pe plan personal lucrurile nu au stat prea bine, însă se bucură de fiica sa despre care vorbește cu multă iubire.

Fiica Mihaelei Tatu are 36 de ani și studiază la cea de-a treia facultate, lucrează și își trăiește viața așa cum simte: "Ea a fost designer interior și a descoperit matematica în această poveste și acum studiază informatica", spune Mihaela Tatu la Antena Stars.

Cele două au o relație extrem de apropiată, Ioana îi spune mamei sale "pisi", "mumă" sau "coțofană".