Ce se știe despre viața amoroasă a lui Petre Daea. Ministrul Agriculturii a fost căsătorit de trei ori: „N-am niciun regret”

Ministrul Agriculturii a făcut mai multe dezvăluiri picante despre viața sa personală, printre care, a recunoscut că a fost căsătorit de trei ori și nu de două, așa cum toată lumea credea. În urma acestor căsnicii, Ministrul s-a ales cu trei copii, dar și cu patru nepoți, potrivit România TV.

Citește și: Petre Daea revine la Ministerul Agriculturii. TOP cele mai amuzante perle ale politicianului

Ce a recunoscut Petre Daea din intimitatea căminului său: „Iată că ați greșit atunci când ați spus că am doi copii”

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a recunoscut, cu sinceritate, că își sprijină financiar copiii, dar și nepoții, motiv pentru care el se consideră un tată și pentru aceștia din urmă:

„De fiecare dată când mă întâlnesc, indiferent cu care dintre ele, dacă am în buzunar, le dau. Pentru că așa simt eu. O fac mai des cu cea mică, pentru că are și un băiețel. Sunt bunic la patru nepoți. Iată că ați greșit atunci când ați spus că am doi copii.”, a mărturisit ministrul Agriculturii.

„Nu, am trei fete și trei căsătorii. Iată, pentru exactitatea informării dumneavoastră și pentru a pune în pagina aceasta a realității situația lui Petrea Daea. Din acest punct de vedere, n-am niciun regret, dimpotrivă, mă mândresc cu acești copii, pe care îi consider și îi voi considera tot timpul parte din sufletul meu și mă voi comporta ca atare”, a mai dezvăluit Petre Daea.

Citește și: Ce spune Petre Daea despre posibilitatea ca românii să mănânce făină de greieri: "Lăsaţi-i să cânte acolo! Noi mâncăm cârnaţi"

Petre Daea este un mare secretos când vine vorba de viața amoroasă

De-a lungul anilor, se pare că actualul ministru al Agriculturii a avut parte de întâmplări cât se poate de tumultoase atunci când a venit vorba de relațiile amoroase, potrivit dailybusiness.ro. Petre Daea a dus lupte aprige pentru a o convinge pe actuala soție să îi devină parteneră, potrivit aceleași surse.

Mai exact, cu ani în urmă, presa publica că Petre Daea a avut parte de un moment violent, din cauza amantei din acel moment, femeia care i-a devenit, ulterior, soție. Astfel, conform unui ziar de la vremea respectivă, actualui ministru al Agriculturii a fost foarte aproape de a se încăiera cu soțul femeii pe care o iubea Petre Daea.

Evenimentul, care ar fi avut loc într-unul dintre mall-urile Capitalei, ar fi fost deosebit de agitat, iar actualul ministru a avut nevoie de câteva zile de „concediu medical”, fiind, pe atunci, senator.

Citește și: Petre Daea, lăsat fără replică de Dana Budeanu. Ce i-a zis când s-au întâlnit față în față

O nouă gală a super transformărilor te așteaptă acum în AntenaPLAY.