Ce semnificație are numele pe care Ana Baniciu l-a ales pentru fiul ei. Cum a răspuns când a fost întrebată dacă are bonă

Ana Baniciu a devenit mămică pentru prima oară la începutul lunii iunie, atunci când a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Înainte ca micuțul să se nască, artista și soțul ei s-au gândit în amănunt la numele pe care vor să-l poarte copilul lor, Aris.

Ana Baniciu trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața ei de când s-a născut Aris. Aceasta se bucură din plin de fiecare moment alături de micuț. Mai mult, artista și soțul ei sunt „topiți” după băiețelul lor cu părul „auriu”.

Deși se află la primul copil, vedetei i-a fost destul de ușor să se acomodeze în rolul de mămică. Ana Baniciu a luat o pauza de la muzică în primele luni de viață ale fiului ei, concentrându-se asupra creșterii lui.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că artista și-a dorit foarte mult să rămână însărcinată. După o relație de mai bine de doi ani cu Edy Kovacs, dorința acesteia a devenit realitate.

Cei doi sunt părinți model. Înainte ca Aris să vină pe lume, Ana Banciu și partenerul ei s-au pregătit în detaliu pentru marea întâlnire cu minunea vieții lor. Aceștia s-au mutat în casă nou chiar înainte cu câteva zile de nașterea micuțului.

De asemenea, Edy Kovacs și cântăreața au fost foarte atenți la numele bebelușului. Cei doi au hotărât ca pe primul lor născut să-l cheme Aris, un nume cu o semnificație deosebită care provine din greaca veche.

Ce simbolizează numele pe care Ana Baniciu și Edy Kovacs l-au ales pentru fiul lor, Aris

Aris, numele ales de Ana Baniciu și Edy Kovacs pentru fiul lor, vine cu un mesaj profund. Se pare că acest semnifică bunătate. Cei care se numesc așa sunt oameni îngăduitori și sufletiști. Mai mult, se spune că aceștia au un impact major în viața persoanelor din jurul lor, conform unui InstaStory distribuit de cântăreață.

Numele Aris are mai multe sensuri în limba greacă, precum drăguț, îngăduitor și binevoitor.

Cum a răspuns Ana Baniciu când a fost întrebată dacă are bonă pentru Aris

Ana Baniciu a oferit un răspuns sincer atunci când a fost întrebată dacă are bonă. Artista nu a apelat încă la ajutorul altcuiva în creșterea fiului ei. Aceasta își dorește să se bucure de toate clipele pe care le trăiește cu Aris în primele luni de viață ale micuțului.

„Bona ajunge la sfârșit de septembrie. Mă bucur că primele 4 luni stau eu exclusiv cu el. Edi are familia numeroasă și am avut, pe parcursul verii, ajutor din partea tuturor. Plus că mi-am dorit ca el să crească înconjurat de multă lume, de familie și de prieteni. Să fie un puști sociabil”, a spus Ana Baniciu pe Instagram.

„Toată sarcina m-am rugat să semene cu mama mea la ochi. Ea avea cei mai frumoși ochi și se pare că așa îi are și el. Mă gândesc că nimic nu e întâmplător”, a mai adăugat artista în mediul online. Aceasta vorbește de fiecare dată cu mari emoții despre mama ei, care s-a stins din viață în anul 2022.