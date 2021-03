Ce spune Flavia Mihășan despre a doua sarcină. Cât a luat în greutate dansatoarea și ce dificultăți a întâmpinat

Flavia Mihășan a povestit la Antena Stars detalii din viața ei de femeie însărcinată. Dansatoarea se pregătește să devină pentru a doua oară mămică de băiat. Artista a făcut o comparație între cele două sarcini din viața ei și a mărturisit că din punct de vedere emoțional se simte mai relaxată acum, însă, a întâmpinat câteva dificultăți la începutul sarcinii, când a avut simptome de greață, ceea ce la prima sarcină nu s-a întâmplat.

În ceea ce privește greutatea în plus acumulată în timpul sarcinii, dansatoarea a mărturisit că nu are o problemă cu acest aspect. Vedeta a precizat că a luat în greutate 6 kilograme.

Câte kilograme a luat Flavia Mihășan, în primele 7 luni de sarcină

„Nu am nimic de ascuns. La prima sarcină am luat 11 kilograme pe care le-am dat jos rapid. Acum sunt în aproape 7 luni și am luat 6 kilograme. Am luat un kilogram pe lună. Nu prea cred în pofte, dar recunosc că am avut preferințe pentru gusturi sărate, în comparație cu cele dulci”, a declarat Flavia Mihășan la Antena Stars.