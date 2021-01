Cele mai sexy vedete peste 60 de ani. Divele care impresionează cu fizicul lor chiar dacă sunt trecute de prima tinerețe

2. Mary Hart

Mary Hart se bucură de frumoasa vârsta de 70 de ani, la care arată de-a dreptul senzațional. Diva este o actriță de televiziune americană și a fost gazda de lungă durată a programului de televiziune sindicalizat pentru bârfe și divertisment Entertainment Tonight.

A strâns 8,185 voturi din partea oamenilor din mediul online.

3. Ann-Margret

Ann-Margret a strâns 8,299 de voturi din partea celor care o apreciază, semn că actrița suedeză și americană de film este îndrăgită de un număr mare de oameni.

La cei 79 de ani, vedeta este o adevărată divă și arată spectaculos.

4. Stevie Nicks

Stevie Nicks are 72 de ani și este o cântăreață și textieră americană, cunoscută pentru activitatea din cadrul formației Fleetwood Mac. Aceasta a strâns 8,385 de voturi.

5. Anne Archer

Anne Archer a fost votată de către 9,309 de oameni ca fiind una dintre cele mai sexy vedete peste 60 de ani. Diva are 73 de ani și este o actriță americană.

Anne Archer a fost nominalizată la Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar a filmul din 1987 "Fatal Attraction".

6. Goldie Hawn

La cei 75 de ani, Goldie Hawn a fost votată de 9,333 de persoane. Aceasta este o actriță, regizoare, producătoare și ocazional cântăreață americană.

7. Morgan Fairchild

Morgan Fairchild se află pe primul loc în topul celor mai sexy vedete peste 60 de ani. Aceasta este o actriță americană și a devenit cunoscută rapid pentru rolul său din serialul "Flamingo Road" din 1980.

Vedeta a fost nominalizată la Premiul Globul de Aur pentru cea mai bună actriță într-un serial de televiziune dramatic. Morgan Fairchild a obținut 18,841 de voturi.

8. Christie Brinkley

La cei 66 de ani, Christie Brinkey este de o frumusețe rare, iar acest lucru este rapid vizibil. A fost votată de 16,999 de persoane.

Diva a devenit cunoscută la sfârșitul anilor 1970 și se bucură de o carieră de succes în industria modelling-ului și a filmului.

9. Jane Seymour

Jane Seymour a făcut senzație în filmele "James Bond", "Live and Let Die", "Somewhere In Time", "East of Eden", "Onassis: The Richest Man in the World". Aceasta are 69 de ani și a obținut 16,318 voturi.

10. Raquel Welch

La vârsta de 80 de ani, Raquel este de-a dreptul superbă. Diva a obținut 15,285 voturi și este cunoscută pentru rolurile ei din diferite filme.

11. Lynda Carter

Lynda Carter are 69 de ani și se bucură de un succes spectaculos în industria filmului, muzicală și modelling-ului. Acesta a fost încoronată Miss World SUA 1972 și a terminat în Top 15 la concursul Miss World 1972.

Diva a primit 14,143 voturi.

12. Olivia Newton-John

Vedeta este o cântăreață pop, compozitoare și actriță australiană originară din Anglia, câștigătoare a patru premii Grammy și nominalizată la premiile Globul de Aur.

Olivia Newton-John are 72 de ani și a fost votată de un număr de 13,709 de persoane din mediul online.

13. Cheryl Ladd

Frumoasa Cheryl Ladd are 69 de ani și se află în topul celor mai frumoase vedete care au trecut de prima tinerețe. Diva a primit 12,901 voturi.

14. Jaclyn Smith

La cei 75 de ani, actrița a primit 12,179 și este apreciată de un segment mare de public.