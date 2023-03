Chanelle Hayes s-a afișat într-un costum de baie minuscul după ce a slăbit peste 50 de kilograme. Cu ce afecțiune se confruntă

Chanelle Hayes continuă să se mândrească cu rezultatele pierderii în greutate, iar recent, fosta concurentă a show-ului Big Brother și-a etalat trupul tras prin inel, acoperit doar de un costum de baie minuscul de culoare crem, potrivit Profimedia.

Însă, în ciuda faptului că a reușit să slăbească considerabil, vedeta de televiziune a rămas cu un surplus de piele de care vrea să scape prin mult sport, dar nu exclude și o eventuală intervenție chirurgicală, potrivit dailymail.co.uk.

Citește și: Chanelle Hayes s-a transformat complet după ce a slăbit 44 kilograme. Cum arată acum femeia

Chanelle Hayes și-a etalat silueta zveltă pe o plajă din Spania după ce a slăbit peste 50 de kilograme

Chanelle Hayes a reușit să ajungă la un astfel de rezultat într-un timp record, asta după ce a apelat și la o operație de micșorare a stomacului în august 2020. Tot ea a recunoscut că asta a fost ultima soluție, întrucât ajunsese în pragul disperării, pentru că nu se mai putea uita în oglindă.

Se pare că în pandemie și înainte de a face pasul cel mare, ea ajunsese să cântărească în jur de 109 kilograme.

De această dată, paparazzii au surprins-o pe Chanelle Hayes în mai multe ipostaze, iar în una dintre ele vedeta TV poate fi observată cum își face un selfie cu camera de la telefon, semn că este foarte mândră de felul în care arată.

Într-o altă ipostază, Chanelle Hayes a fost imortalizată în timp ce se plimba pe malul mării. Cu această ocazie, privitorii au avut parte de o imagine din cap până în picioare cu silueta trasă prin inel a personalității TV, pusă în evidență de costumul de baie crem, format din două piese.

Citește și: Vedeta din UK iritată de câtă amploare a luat editatrea fotografiilor în mediul online. “Ești blamat și dacă editezi și dacă nu”

Cu ce afecțiune a fost diagnosticată Chanelle Hayes după ce a slăbit considerabil

În ciuda faptului că a fost surprinsă în timp ce zâmbea, se pare că Chanelle Hayes a fost diagnosticată, recent, cu o afecțiune la nivelul articulațiilor, numită osteoartrită, ceea ce o supără foarte tare, potrivit sursei citate mai sus. Tot ea a crede că greutatea fluctuantă i-a provocat această problemă de sănătate:

„Am avut fluctuații de greutate de-a lungul anilor și, deși eram fericită și când aveam mai multe kilograme, nu cred că am înțeles pe deplin implicațiile. În mod normal te gândești că aș putea face diabet, că aș putea avea o problemă cu inima, nu la o eventuală corelație între obezitate și artrită.”, a declarat Chanelle Hayes, citată de dailymail.co.uk.

Aceasta a mai adăugat că a trecut multă vreme până să fie diagnosticată corect, asta în timp ce durerile persistau:

„A durat o veșnicie, pentru că nu este ceva ce se poate diagnostica prin teste de sânge. Am avut mari dureri la șoldul și genunchiul stâng, în special după ce am rămas însărcinată a doua oară, în anul 2017. Durerea a devenit tot mai severă și ajungea să mă trezească noaptea din somn. Într-un final, am fost trimisă la radiografie și acolo s-a putut vedea că am probleme cu ambele șolduri, doar că durerea se resimte doar în cel stâng.”, a mai explicat Chanelle Hayes, citată de sursa menționată mai sus.

Cu toate acestea, vedeta TV susține că pentru ea a fost de mare ajutor terapia cognitiv-comportamentală, întrucât a ajutat-o foarte mult cu gestionarea stărilor psihice.

Aceasta a mai adăugat că înainte de a se „îndopa” cu medicamente, pentru ea a fost mult mai important să învețe cum să facă față dererii din punct de vedere mintal.

Secrete și șantaj, într-un nou episod captivant din serialul de epocă, Hotel Portofino ▶ Disponibil acum în AntenaPLAY