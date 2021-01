Charlize Theron, de nerecunoscut în public. Cum arată actrița când nu intră pe mâna stiliștilor

Charlize Theron și-a făcut un renume în întreaga lume datorită rolurilor din filme Precum Monster (pentru care a primit și Premiul Oscar pentru Cea mai bună actriță în rol principal), Hancock, Snow White and the Huntsman, Mad Max: Fury Road și The Old Guard.

Actrița în vârstă de 45 de ani, ce are și doi copii pe care îi ține departe de lumina reflectoarelor, a fost nevoită să depășească obstacole importante pentru a ajunge faimoasă și a strâns și o avere impresionantă în cariera ei.

În ciuda zecilor de milioane de dolari pe care le are în cont, Theron continuă să își facă singură cumpărăturile, așa cum a apărut recent în public.

Charlize Theron, de nerecunoscut în public