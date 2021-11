Chef Sorin Bontea, postarea amuzantă de Halloween alături Chef Scărlătescu și Chef Dumitrescu. În ce s-au "deghizat" cei trei

Chef Sorin Bontea a ținut neapărat să nu lasă ziua de Halloween să treacă fără să posteze un “costum” cu totul special. Bucătarul a ales o fotografie în care apare alături de prietenii lui Chef Scărlătescu și Chef Dumitrescu, dar poza e făcută cu mulți ani în urmă.

Chef Sorin Bontea, postarea amuzantă de Halloween care a atras atenția fanilor

Cei trei arată mult mai tineri, însă Chef Sorin Bontea nu a vrut să dezvăluie de când este fotografia și câți ani aveau pe atunci, dar e vizibilă diferența de vârstă. La descrierea pozei, Sorin Bontea a adăugat:

“Ne-am deghizat și noi de Halloween🤣 În Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu când erau mai tineri🤣 Bine, la Florin se zice “când era mai mic”😁”

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Poza a strâns peste 30.000 de aprecieri în mai puțin de 24 ore, iar comentariile în care fanii s-au amuzat au curs.

“Wow! Trei crai de la răsărit!😄😂👏🌟🍀”

“Bontea zici ca este un puștan de vreo 20 de ani.😁😁😁”

“Da'cine pustiu' din mijloc? Pare tocilarul clasei😄😉”

“Nu conta formatul emisiunii, oamenii s au uitat pt voi 3😆. Fan Florin din 2012😂”

“Tulai Domne 😂😂🤣🤣🤣 Chiar v-ati deghizat forte bine (mai puțin Scărlătescu 😁😁😁)”

Chef Sorin Bontea despre experiența de la Chefi fără limite

Chef Sorin Bontea, chef Cătălin Scărlătescu și chef Florin Dumitrescu sunt protagoniștii unui nou format de adventure - cooking show, primul show TV din România care va combina într-un mod spectaculos gătitul cu călătoriile și aventura, oferindu-le telespectatorilor un spectacol gastronomic, asezonat cu destinații superbe și situații pline de suspans și adrenalină.

„Chefi fără limite” este un format original, care va fi filmat în această toamnă în insulele grecești. Fiecare episod le va dezvălui telespectatorilor preparate tradiționale, preparate originale cu savoare elenă, locuri superbe și aventură cât cuprinde.

“Acest format, Chefi fără limite, cred că va scoate tot ce e mai rău în noi. Iar în felul ăsta nu cred că ne-ați văzut niciodată, adică așa în aer liber și lăsați de capul nostrum, să nu avem nicio limită. Va fi practice și o expediție culinară. Vom vedea rețete noi, locuri noi și foarte multe situații dificile. Abia aștept să îi văd și pe prietenii mei, Cătălin și Florin, la treabă”, a declarat Sorin Bontea.

Chef Sorin Bontea a povestit că noul show culinar îi face să treacă prin multe peripeții, forțându-I să iasă din zona lor de confort.

“Schimbăm insule dintr-o parte în alta, se schimbă tradiția. Fiecare insula are ceva specific. Într-un loc am găsit nu știu ce pâinică, într-un loc am găsit nu știu ce băutură. Adică în fiecare insulă găsim ceva nou. Plus de asta trebuie să ne adaptăm. La felul de mâncare pe care îl gătesc ei aici. (…) Știu și eu despre tzatziki, salată grecească și souvlaki și ce-o mai fi pe-acolo”, a mai adăugat chef Sorin Bontea.

Ce este nou pentru cei trei chefi, si chiar o adevărată provocare, e faptul că nu mai găsesc ingredientele atât de repede, nu au totul la îndemână și trebuie să se descurce.

