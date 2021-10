Ciara, la un pas de un accident vestimentar. Rochia care i-a lăsat la vedere formele

Ciara, celebra cântăreață de peste hotare care a devenit faimoasă cu piesa “Like a Boy”, a făcut furori cu ținuta ei la evenimentul Elle 2021 Women in Hollywood Celebration. Frumoasa bruneta a surprins fotografii, dar și celelalte vedete prezente la evenimentul din Los Angeles.

Ciara, frumoasa cântăreață în vârstă de 35 ani, a ales să poarte o rochie care a adus-o în pragul unui accident vestimentar. Rochia albă, extrem de decoltată la spate și pe laterale, în zona bustului, dar și cu o crăpătură adâncă pe picior a atras toate blițurile fotografilor.

Ciara a făcut furori într-o rochie despicată, cu spatele gol

Văzut-o dintr-o parte, rochia ei albă lasă la iveală mai multă piele decât s-ar fi așteptat fanii cântăreței. Cu toate acestea, Ciara nu a părut deranjată și a pozat pe covorul roșu ca un adevărat model.

La această rochie alba, ea a a purtat un machiaj simplu și părul cârlionțat prins într-un coc lejer. Apariția ei a fost în același timp angelica și feminină, dar și sexy. Rochia cu trenă alba i-a descoperit aproape complet piciorul drept, devenind senzația serii.

Ciara este căsătorită cu Russel Wilson și au împreună doi copii, pe micuța Sienna, în vârstă de 4 ani și un băiețel pe nume Win, în vârstă de 1 an. Dintr-o relație anterioară, Ciara mai are un copil pe nume Zahir. Pe covorul roșu, Ciara și actrița Jennifer Hudson au purtat aceeași nuanță de alb și nu au ezitat să se fotografieze împreună la panou. Jennifer Hudson a ales un frac alb, purtat cu o cămașă albă.

Cine e Ciara și cum a devenit celebră

Ciara a debutat pe plan muzical în 2004 atunci când a lansat piesa Goodies. O altă piesă de-a sa care a făcut sezanție a fost Like a Boy, inclusă pe albumul lansat în 2006. În prima săptămână după lansare, albumul Ciarei a înregistrat vânzări record de 338.000 exemplare doar în SUA.

În 2008, celebra artistă a lansat cel de-al treilea album numit Fantasy Ride. Piesa Body Part, de pe albumul lansat în 2013, a ajuns pe locul 6 în clasamentul american Billboard R&B.

Din 2006, Ciara a debutat și ca actriță, primind roluri în filmele All You've Got, Mama, I Want to Sing! (2012) și That's My Boy (2012).

Cel mai mare succes artista l-a înregistrat în domeniul muzical, câștigând numeroase premii printre care un Grammy, trei premii MTV Video Music Awards și trei premii Bet.

