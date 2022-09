Cine este Marilena, soția lui Alexandru Arșinel. Puțini o știu pe femeia cu care actorul era căsătorit din 1968

Alexandru Arșinel a murit joi, 30 septembrie 2022, și a lăsat în urmă o soție îndurerată și doi fii care i-au fost alături până în ultima clipă de viață.

După o lungă suferință, care s-a accentuat în ultimele luni de viață și a fost nevoie de internare într-o instituție specializată, Alexandru Arșinel s-a stins din viață. Actorul avea 83 de ani, dintre care 54 i-a petrecut lângă Marilena, soția sa.

Cine este soția lui Alexandru Arșinel

Alexandru Arșinel și Marilena au avut o căsnicie lungă. Foarte discreți, cei doi și-au ținut iubirea ascunsă de ochii lumii. Din această cauză, mulți au crezut că Alexandru Arșinel și Stela Popescu erau un cuplu și în viața reală. Nici vorbă de așa ceva, inima actorului aparținea Marilenei.

Deși a preferat să țină ascunse detaliile personale, Alexandru Arșinel a vorbit despre marea lui iubire și cum a început povestea lor de iubire. Iată cum și-a dat seama că e femeia lângă care vrea să îmbătrânească, conform rândurilor scrise în cartea lui.

„La un moment dat, am văzut o fată a cărei imagine m-a hipnotizat, mi s-au lipit ochii de ea ca de un magnet. Nu am mai putut efectiv să îmi iau ochii de la ea. M-am apropiat şi am întrebat-o cum o cheamă, dar nu mi-a răspuns.

Am plusat şi am întrebat-o: «Dar ce ai face dacă m-aş îneca?». S-a întors spre mine, mi-a zâmbit, dar tot nu mi-a răspuns!”, a scris Alexandru Arșinel în cartea autobiografică: „Alexandru Arşinel, de la Dolhasca pe… Calea Victoriei”, carte care a fost lansată în anul 2012, despre povestea de dragoste dintre el și soția lui.

Totul s-a întâmplat la Ștrandul Tineretului. Era 1966, cu doar doi ani înainte ca Marilena să devină doamna Arșinel. După nuntă, au locuit într-o cameră de cămin, care avea baia comună. Acolo a venit pe lume și Bogdan, fiul lor cel mare.

„Am păcălit-o! Cred că merita un bărbat mai bun decât mine, în sensul că n-am fost întotdeauna lângă ea când a trebuit. Întâlnirea cu Marilena a fost un semn dumnezeiesc! ”, mai scria Alexandru Arșinel în cartea sa.

Deși au avut noroc să se întâlnească, Alexandru și Marilena au fost încercați. Ambii au avut probleme de sănătate în ultimii ani. Soția actorului a suferit o paralizie după o căzătură care i-a provocat un hematom. Deși medicii au operat-o, starea i-a fost afectată semnificativ și a dezvoltat mai multe afecțiuni.

Deși căsătoriți de peste 5 decenii, gândurile lui Alexandru Arșinel zburau mereu către femeia care i-a fost marea iubire a vieții.

„I-aș spune: Doamne, te-ai ținut de cuvânt. Îți mulțumesc că m-ai lăsat să mă plimb în această lume, și bună și rea. Și că m-ai ajutat aproape de fiecare dată să ies din încurcături. Cu un singur lucru nu m-ai ajutat încă și îți spun în fiecare zi Doamne, ajută-mă.

Te rog, ajută-mă ca Marilena să se simtă mai bine. Ai obligația asta pentru că sunt corect cu tine. Mă închin în fața ta, în fiecare zi. Las-o pe Marilena să se simtă mai bine!”, spunea actorul Alexandru Arșinel într-un podcast.

