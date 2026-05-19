Cum arată corpurile ideale pentru femei și bărbați în 2026, potrivit unui nou studiu. Tendințele fizice s-au schimbat

Experții au analizat cum arată corpurile ideale pentru femei și bărbați în 2026, cu tendințe diferite față de trecut.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 19 Mai 2026, 15:20 | Actualizat Marti, 19 Mai 2026, 15:23
Preferințele fiziceale oamenilor s-au schimbat | Shutterstock
Idealul de frumusețe se schimbă de la epocă la epocă, dar unele elemente sunt comune, indiferent de perioadă, de obicei.

Dar experții au observat o schimbare atunci când vine vorba de cum arată corpul ideal pentru femei și corpul ideal pentru bărbați, scrie Daily Mail.

Un nou studiu susține că „trupul de tată”, pentru bărbați, nu e la fel de apreciat acum ca în trecut, când era considerat corpul ideal.

Noua cercetare sugerează că gusturile femeilor s-au schimbat în ultima perioadă.

Cum arată corpurile ideale pentru femei și bărbați în 2026, potrivit unui nou studiu

Noua cercetare sugerează că, atunci când vine vorba de corpurile ideale pentru femei și bărbați, femeile preferă o constituție mai suplă, mai atletică, precum cea a lui Brad Pitt sau Ryan Reynolds.

Bărbații, între timp, par să prefere în continuare femei cu forme mai pronunțate, precum Kelly Brook, Beyonce și Nigella Lawson.

Rezultatele sugerează că, atunci când vine vorba de atracție, oamenii sunt mai predispuși să fie atrași de „zona de mijloc” decât de extremele promovate de rețelele sociale.

De asemenea, ele arată că siluetele extrem de slabe sau foarte musculare sunt încă depășite de formele mai naturale în topul preferințelor.

„Cel mai interesant lucru la această analiză e că oamenii nu au ales tipurile de corp extreme despre care suntem în mod obișnuit lăsați să credem că sunt ideale,” a declarat o purtătoare de cuvânt de la SoloFun, compania care a comandat studiul.

„De exemplu, persoanele atrase de bărbați au preferat un tip de corp suplu, în timp ce persoanele atrase de femei au înclinat mai mult spre un corp mai moale și cu mai multe forme,” a continuat reprezentanta.

Ca parte a unui sondaj, peste 2.000 de adulți au fost expuși la imagini comparative ale procentului de grăsime corporală și li s-a cerut să aleagă varianta pe care o considerau cea mai atrăgătoare.

Analiza a arătat că cel mai atractiv procent de grăsime corporală la bărbați nu a fost fizicul extrem de slab, de tip „supererou”, adesea promovat online. În schimb, a fost preferat un interval suplu, atletic, de aproximativ 15% grăsime corporală.

Conform cercetării, persoanele atrase de bărbați au fost cel mai des de părere că un corp care arată sănătos, în formă și natural atletic e ideal. Ceea ce sugerează că forma de „corp de tată”, cu un procent mai mare de grăsime, nu e considerată la fel de atractivă acum.

Care e nivelul de țesut adipos considerat ideal

Un nivel de 20% grăsime corporală a ocupat locul al 2-lea, urmat de 25%. Cea mai puțin populară alegere a fost cel mai ridicat interval, de 35%.

Între timp, pentru participanții atrași de femei, cel mai preferat interval a fost 30% grăsime corporală.

Acest lucru sugerează că a fost preferată o siluetă mai moale, nu una foarte suplă.

Nivelul de 25% a ocupat locul al 2-lea, în timp ce 45%, cel mai ridicat, a fost cea mai puțin populară opțiune.

Deși valorile diferă între bărbați și femei, acest lucru ține de modul în care corpul masculin și cel feminin depozitează grăsimea.

Un nivel de 15% grăsime corporală la un bărbat nu arată la fel ca 15% la o femeie, deoarece femeile au în mod natural un procent mai mare de grăsime esențială.

În timp ce un nivel sănătos pentru bărbați e în general de aproximativ 10–20%, la femei este de obicei 20–30%.

O femeie cu 15% grăsime corporală ar arăta de regulă foarte slabă și ar putea avea probleme hormonale, în timp ce un bărbat cu 15% ar arăta atletic și sănătos.

În schimb, o femeie cu 30% grăsime corporală poate părea încă armonioasă și sănătoasă, în timp ce un bărbat cu 30% ar părea semnificativ mai corpolent.

Există multe teorii despre motivul pentru care femeile preferă anumite fizionomii, dar se crede că acestea asociază masa musculară mare cu forța, sănătatea și protecția.

Un profesor de la Yale a susținut anterior că unele femei aleg bărbați cu „trup de tată” deoarece acest tip de fizic sugerează o durată de viață mai mare.

Richard Bribiescas, profesor de antropologie, a spus că acest lucru îi face mai capabili să-și transmită genele și să lupte cu bolile, ceea ce i-ar putea face mai atractivi.

Cercetări separate au arătat anterior că femeile preferă bărbați cu umeri și trunchi plini de mușchi, dar doar dacă sunt înalți.

Totuși, bărbații care nu sunt foarte înalți s-ar putea să nu poată schimba percepția asupra atractivității lor, chiar și cu multă masă musculară acumulată, sugerează studiul.

