De ce sunt cele mai multe persoane dreptace. Experții au descoperit motivul real

Experții încearcă de mai multe decenii să afle de ce sunt cele mai multe persoane dreptace, în loc de stângace.

La nivel global, indiferent de cultură, doar aproximativ 10% din populație își folosește predominant mâna stângă.

Fenomenul a fascinat experții de mai multe decenii, dar nu au găsit un răspuns până acum, scrie Daily Mail.

Acum, experți de la Universitatea din Oxford susțin că au soluționat misterul.

Potrivit noii cercetări, răspunsul e dat de 2 elemente definitorii din evoluția umană. Respectiv mersul biped și creșterea semnificativă a creierului uman.

De ce sunt cele mai multe persoane dreptace

„Acesta e primul studiu care testează simultan, într-un singur cadru, mai multe dintre principalele ipoteze legate de lateralitatea umană,” a declarat dr. Thomas A. Puschel, autorul principal al studiului.

„Rezultatele noastre sugerează că acest fenomen e probabil legat de unele dintre caracteristicile-cheie care ne fac umani, în special mersul biped și evoluția unor creiere mai mari,” a continuat expertul. „Privind mai multe specii de primate, putem începe să înțelegem ce aspecte ale lateralității sunt vechi și comune și care sunt specifice oamenilor.”

Cercetările sugerează că aproximativ 10–12% dintre oameni sunt stângaci. Totuși, până acum, motivul pentru care acest procent rămâne atât de redus a fost un mister.

Pentru a afla răspunsul, cercetătorii au analizat date provenite de la 2.025 de indivizi din 41 de specii de maimuțe și primate antropoide.

Folosind modele care iau în calcul relațiile evolutive dintre specii, echipa a testat mai multe ipoteze privind apariția lateralității.

Printre acestea s-au numărat utilizarea uneltelor, dieta, habitatul, masa corporală, organizarea socială, dimensiunea creierului și modul de deplasare.

Analiza a arătat că oamenii se aflau „vizibil în afara tiparului” care explica obiceiurile și comportamentul tuturor celorlalte primate.

Însă, atunci când cercetătorii au introdus în model dimensiunea creierului și raportul dintre lungimea brațelor și cea a picioarelor, acest statut excepțional a dispărut.

„Cu alte cuvinte, odată ce iei în considerare mersul biped și creierul mare, oamenii nu mai par o anomalie evolutivă,” au explicat cercetătorii.

Cu același model, cercetătorii au reușit și să estimeze lateralitatea probabilă a strămoșilor umani dispăruți.

Și strămoșii oamenilor preferau mâna dreaptă

Rezultatele sugerează că specii timpurii precum Ardipithecus și Australopithecus aveau probabil doar o preferință ușoară pentru mâna dreaptă, similară marilor primate moderne.

Însă odată cu apariția lui Homo erectus și a Omului de Neanderthal, preferința pentru mâna dreaptă a devenit mult mai pronunțată. Interesant e că cercetătorii au descoperit și o excepție.

Homo floresiensis, specia supranumită „hobbitul” din Indonezia, avea o preferință mult mai slabă pentru mâna dreaptă.

Această specie avea un creier mic și folosea atât mersul biped, cât și cățăratul, posibile explicații pentru acest fenomen.

Cu aceste date, experții propun o explicație în 2 etape pentru motivul pentru care majoritatea oamenilor sunt dreptaci.

Mai întâi, speciile au început să meargă în poziție verticală, ceea ce a permis libertatea de a ne folosi mâinile pentru alte activități.

„Adoptarea inițială a mersului biped a eliberat membrele superioare, ceea ce a creat noi oportunități pentru utilizarea uneltelor, comunicarea prin gesturi și alte comportamente motorii fine, în care lateralizarea oferea avantaje de performanță,” au explicat autorii în studiul publicat în PLOS Biology.

Ulterior, creierele au început să crească și să se reorganizeze, ceea ce a consolidat preferința pentru partea dreaptă.

„În paralel, creșterea dimensiunii creierului și reorganizarea corticală asociată au favorizat o specializare mai mare a emisferelor cerebrale, sporind astfel eficiența neuronală a acestor comportamente lateralizate,” au concluzionat experții.