Antena Căutare
Home News Inedit De ce sunt cele mai multe persoane dreptace. Experții au descoperit motivul real

De ce sunt cele mai multe persoane dreptace. Experții au descoperit motivul real

Experții încearcă de mai multe decenii să afle de ce sunt cele mai multe persoane dreptace, în loc de stângace.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 19 Mai 2026, 15:03 | Actualizat Marti, 19 Mai 2026, 15:07
Există mai multe motive legate de preferința pentru mâna dreaptă, susțin experții | Shutterstock
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

La nivel global, indiferent de cultură, doar aproximativ 10% din populație își folosește predominant mâna stângă.

Fenomenul a fascinat experții de mai multe decenii, dar nu au găsit un răspuns până acum, scrie Daily Mail.

Acum, experți de la Universitatea din Oxford susțin că au soluționat misterul.

Potrivit noii cercetări, răspunsul e dat de 2 elemente definitorii din evoluția umană. Respectiv mersul biped și creșterea semnificativă a creierului uman.

Articolul continuă după reclamă

De ce sunt cele mai multe persoane dreptace

„Acesta e primul studiu care testează simultan, într-un singur cadru, mai multe dintre principalele ipoteze legate de lateralitatea umană,” a declarat dr. Thomas A. Puschel, autorul principal al studiului.

„Rezultatele noastre sugerează că acest fenomen e probabil legat de unele dintre caracteristicile-cheie care ne fac umani, în special mersul biped și evoluția unor creiere mai mari,” a continuat expertul. „Privind mai multe specii de primate, putem începe să înțelegem ce aspecte ale lateralității sunt vechi și comune și care sunt specifice oamenilor.”

Cercetările sugerează că aproximativ 10–12% dintre oameni sunt stângaci. Totuși, până acum, motivul pentru care acest procent rămâne atât de redus a fost un mister.

Pentru a afla răspunsul, cercetătorii au analizat date provenite de la 2.025 de indivizi din 41 de specii de maimuțe și primate antropoide.

Folosind modele care iau în calcul relațiile evolutive dintre specii, echipa a testat mai multe ipoteze privind apariția lateralității.

Citește și: Primul aparat auditiv controlat prin creier. Cum funcționează dispozitivul inedit

Printre acestea s-au numărat utilizarea uneltelor, dieta, habitatul, masa corporală, organizarea socială, dimensiunea creierului și modul de deplasare.

Analiza a arătat că oamenii se aflau „vizibil în afara tiparului” care explica obiceiurile și comportamentul tuturor celorlalte primate.

Însă, atunci când cercetătorii au introdus în model dimensiunea creierului și raportul dintre lungimea brațelor și cea a picioarelor, acest statut excepțional a dispărut.

„Cu alte cuvinte, odată ce iei în considerare mersul biped și creierul mare, oamenii nu mai par o anomalie evolutivă,” au explicat cercetătorii.

Cu același model, cercetătorii au reușit și să estimeze lateralitatea probabilă a strămoșilor umani dispăruți.

Și strămoșii oamenilor preferau mâna dreaptă

Rezultatele sugerează că specii timpurii precum Ardipithecus și Australopithecus aveau probabil doar o preferință ușoară pentru mâna dreaptă, similară marilor primate moderne.

Însă odată cu apariția lui Homo erectus și a Omului de Neanderthal, preferința pentru mâna dreaptă a devenit mult mai pronunțată. Interesant e că cercetătorii au descoperit și o excepție.

Homo floresiensis, specia supranumită „hobbitul” din Indonezia, avea o preferință mult mai slabă pentru mâna dreaptă.

Această specie avea un creier mic și folosea atât mersul biped, cât și cățăratul, posibile explicații pentru acest fenomen.

Cu aceste date, experții propun o explicație în 2 etape pentru motivul pentru care majoritatea oamenilor sunt dreptaci.

Citește și: Vârsta la care ești cel mai fericit. Perioada are loc mai târziu decât cred mulți

Mai întâi, speciile au început să meargă în poziție verticală, ceea ce a permis libertatea de a ne folosi mâinile pentru alte activități.

„Adoptarea inițială a mersului biped a eliberat membrele superioare, ceea ce a creat noi oportunități pentru utilizarea uneltelor, comunicarea prin gesturi și alte comportamente motorii fine, în care lateralizarea oferea avantaje de performanță,” au explicat autorii în studiul publicat în PLOS Biology.

Ulterior, creierele au început să crească și să se reorganizeze, ceea ce a consolidat preferința pentru partea dreaptă.

„În paralel, creșterea dimensiunii creierului și reorganizarea corticală asociată au favorizat o specializare mai mare a emisferelor cerebrale, sporind astfel eficiența neuronală a acestor comportamente lateralizate,” au concluzionat experții.

Experții au descoperit scurtătura către Lună. Cum a rămas ascunsă până acum și de ce reprezintă o reușită astronomică im... Cum arată corpurile ideale pentru femei și bărbați în 2026, potrivit unui nou studiu. Tendințele fizice s-au schimbat...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda
Observatornews.ro Ce variante de guvern sunt după consultări. Analist: PSD vrea să reducă popularitatea lui Bolojan Ce variante de guvern sunt după consultări. Analist: PSD vrea să reducă popularitatea lui Bolojan
Antena 3 Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro
SpyNews Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Experții au descoperit scurtătura către Lună. Cum a rămas ascunsă până acum și de ce reprezintă o reușită astronomică importantă
Experții au descoperit scurtătura către Lună. Cum a rămas ascunsă până acum și de ce reprezintă o reușită...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ceasul care a iscat bătăi în magazine din întreaga lume. De ce se luptă oamenii să îl cumpere
Ceasul care a iscat bătăi în magazine din întreaga lume. De ce se luptă oamenii să îl cumpere
Afra Saraçoğlu nu mai face parte din distribuția celui mai nou serial în care juca rolul principal
Afra Saraçoğlu nu mai face parte din distribuția celui mai nou serial în care juca rolul principal Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro
Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de... Antena3.ro
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat useit
Acuzații grave lansate de Sorin Grindeanu: „Ilie Bolojan se află în campanie prezidențială!“
Acuzații grave lansate de Sorin Grindeanu: „Ilie Bolojan se află în campanie prezidențială!“ BZI
Achizițiile de tehnică militară americană ale României au explodat. Țara noastră are pe lista de cumpărături arme de 11 miliarde de dolari
Achizițiile de tehnică militară americană ale României au explodat. Țara noastră are pe lista de cumpărături... Jurnalul
Cele mai controversate cărți din istorie. Volumele care au scandalizat lumea, au fost interzise sau încă provoacă neliniște
Cele mai controversate cărți din istorie. Volumele care au scandalizat lumea, au fost interzise sau încă... Kudika
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul... Redactia.ro
Isărescu respinge varianta unui premier tehnocrat: Ai nevoie de ochi la spate, să vezi cine te înjunghie
Isărescu respinge varianta unui premier tehnocrat: Ai nevoie de ochi la spate, să vezi cine te înjunghie Observator
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x