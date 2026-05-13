De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan. Partenerul ei de scenă nu a fost la cel mai important moment din viața sa

Petrișor Ruge, marele absent de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Fanii au observat imediat lipsa coregrafului și s-au întrebat dacă mai face parte din echipa artistei.

Nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea a fost unul dintre cele mai discutate evenimente mondene ale anului 2026. Ceremonia fastuoasă, organizată într-un cadru de poveste, a adunat numeroase vedete și persoane apropiate cuplului, însă din peisaj au lipsit și câteva nume importante din viața artistei.

De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan

După ce s-a aflat că Săndel Bălan, tatălul artistei, nu a participat la eveniment, fanii au observat rapid și absența unui alt om extrem de important pentru Andreea Bălan: Petrișor Ruge, partenerul ei de scenă și coregraful alături de care colaborează de aproape două decenii.

Petrișor Ruge nu și-a făcut apariția la nunta artistei cu Victor Cornea, iar lipsa lui a stârnit imediat numeroase reacții în mediul online. Admiratorii celor doi au început să se întrebe dacă între Andreea și coregraf ar exista probleme sau dacă acesta mai face parte din echipa cântăreței.

La doar o zi după nunta Andreei Bălan, Petrișor Ruge a lansat și prima sa melodie, intitulată „Același om. E ok să fii trist”. În timp ce mulți fani l-au felicitat pentru noul proiect muzical, alții au profitat de ocazie pentru a-l întreba direct de ce a lipsit de la unul dintre cele mai importante evenimente din viața artistei.

„Petrișor, de ce ai lipsit de la nuntă?”, a întrebat unul dintre urmăritori.

„Pare că nu mai face parte din echipa ei. El era baza show-urilor Andreei”, a comentat un alt fan.

„Rămâne de văzut dacă mai face echipă cu ea sau nu”, au scris și alți internauți pe rețelele sociale.

Până în acest moment, Petrișor Ruge nu a oferit nicio explicație legată de absența sa de la nunta Andreei Bălan și nici nu a comentat speculațiile apărute în online. Nici artista nu a vorbit despre acest subiect.

Evenimentul a avut loc pe 10 mai 2026, la doar câteva săptămâni după ce Andreea Bălan și Victor Cornea au făcut și cununia civilă. Cei doi au ales să își unească destinele în prezența familiei și a prietenilor apropiați, într-o atmosferă elegantă și emoționantă.

Ce relație are Andreea Bălan cu Petrișor Ruge

Andreea Bălan și Petrișor Ruge au o relație de prietenie și colaborare care durează de foarte mulți ani. În urmă cu doi ani, artista vorbea deschis despre legătura specială pe care o are cu partenerul său de scenă.

„Relația mea cu Petrișor este una extraordinară. Da, este sufletul meu pereche. Dansăm împreună fără oprire și de atunci viața și cariera mea s-au schimbat. El a devenit coregraful meu și omul pe care mă bazez la fiecare spectacol”, declara Andreea Bălan într-un interviu acordat pentru Cancan.

Deocamdată, nici Andreea Bălan și nici Petrișor Ruge nu au oferit detalii despre motivul absenței coregrafului de la nuntă.