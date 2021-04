Claudia Pătrășcanu a simțit nevoia de o schimbare, după scandalurile de proporție cu Gabi Bădălău. Ce și-a făcut la păr

Claudia Pătrășcanu s-a aflat pe buzele tuturor în ultima perioadă din cauza scandalurilor de proporții mari cu Gabi Bădălău.

Deși a trecut prin mai multe momente dificile, cântăreața a trecute peste tot ce s-a întâmplat în viața ei cu zâmbetul pe buze, mai mult decât atât, fosta soție a lui afaceristului Gabi Bădălău a apelat la o schimbare de look.

La ce schimbare a apelat Claudia Pătrășcanu

De curând, artista și-a surprins prietenii virtuali cu câteva imagini din salonul de înfrumusețare, unde s-a dus cu un motiv bine întemeiat. Claudia Pătrășcan a dezvăluit prin intermediul unor InsaStory-uri că este pregătită pentru o schimbare în viața sa și a început cu aspectul său fizic.

Se pare că fosta soție a lui Gabi Bădălău a decis să renunțe la părul ondulat și lung, iar noul său look este de-a dreptul spectaculos. De asemenea, noua coafură i se potrivește de minune și ăi scoate în evidență frumoasele trăsături ale feței.

Claudia Pătrășcanu este foarte activă pe rețelele sociale și își ține la curent cei 79 mii de urmăritori de pe Instagram cu cele mai importante evenimente din viața ei, printre care s-a numărat și această schimbare memorabilă. Aceasta nu ezită să imortalizeze fiecare moment special și să își încânte prietenii virtuali cu diferitele sale ipostaze.

Gabi Bădălău, detalii picante despre divorțul de Claudia Pătrăşcanu

Deși s-au despărțit în urmă cu mai bine de 1 an, divorțul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău nu s-a finalizat. Bărbatul a discutat acest subiect la XNS, de la Antena Stars, unde a spus că mama copiilor săi a refuzat să îi lase pe cei mici să petreacă timp cu el, deși a câștigat acest drept în instanță.

”Prima oară a inventat că-s copiii bolnavi, copiii neavând nimic. Nu a avut chef să mi-i dea, nici măcar nu m-a lăsat să-i văd. A doua oară mi-a invocat că am încurcat weekend-urile și, la fel, nu mi i-a dat. A treia oară s-a întâmplat astăzi, când a spus că nu vor copiii să vină, lucru care s-a întâmplat și la mine. Am fost și la Protecția Copilului, am sunat și la Poliție că așa m-au învățat domnii avocați. Din păcate, nu am reușit să fac nimic. O să-i fac o plângere penală pentru nerespectarea unei hotărâri judecătorești. Singura ei armă sunt copiii și mă șantajează cu lucrul ăsta.”, a afirmat Gabi Bădălău la XNS.

El a mai dezvăluit faptul că Pătrășcanu Claudia îi cere 15.000 de euro pe lună și un apartament plus toate cheltuielile copiilor.

”Am înțeles că vrea custodie exclusivă. Mai nou mă acuză că sunt traficant, că consum droguri. Presupun că este tot un tertip de a câștiga custodia exclusivă. S-a dus în instanță (...), chiar luni am programare la IML să-mi fac acest test.”, a declarat el.