Aducea zâmbetul pe fețele tuturor! S-a stins din viață, la doar 32 de ani, cu câteva luni înainte de a deveni tată: „L-am pierdut pe Chris Cotton. Suntem devastați”

Comediantul american Chris Cotton a murit, la doar 32 de ani. Anunțul morții sale a fost făcut de Comedy Central, postul TV la care artistul și-a câștigat faima.

„Suntem devastați de pierdere lui Chris Cotton - un comediant talentat, un membru îndrăgit al familiei Comedy Central, o persoană pe care adorai să o ai în preajmă. Ne va lipsi”, a anunțat postul de televiziune din Statele Unite.

Cauza morții comediantului nu a fost încă dezvăluită.

Pe lângă aparițiile sale TV, Cotton este și autorul cărții „My Dad Did: My Theory On Joke Writing” („Ce a făcut tatăl meu. Teoria mea legată de scrisul glumelor”), în care povestește despre cele mai ciudate amintiri ale tatălui său din perioada în care a lucrat în școlile din cartierele sărace ale Philadelphiei.