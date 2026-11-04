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Gabi Bădălău, prima reacție după decizia instanței în procesul cu Claudia Pătrășcanu. Ce au hotărât judecătorii

Gabi Bădălău a avut o primă reacție după ce Judecătoria Constanța a respins cererea de emitere a unui ordin de protecție formulată de mama copiilor lui, Claudia Pătrășcanu.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 15:54 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 16:07
Gabi Bădălău, prima reacție după decizia instanței în procesul cu Claudia Pătrășcanu | facebook
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Un nou episod în conflictul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu s-a încheiat în instanță. Judecătoria Constanța a respins cererea de emitere a unui ordin de protecție formulată de artista împotriva fostului său partener. După aflarea deciziei, Gabi Bădălău a transmis un mesaj în care a vorbit despre relația cu cei doi copii ai săi și despre dorința de a rămâne prezent în viața lor.

Gabi Bădălău, din nou în instanță cu Claudia Pătrășcanu. Ce au decis judecătorii

Conflictul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu continuă să se desfășoare și în sala de judecată.

Cel mai recent episod a avut loc la Judecătoria Constanța, unde Gabi Bădălău a fost nevoit să se prezinte pentru a răspunde unei noi cereri formulate de mama copiilor săi. De această dată, Claudia Pătrășcanu a solicitat emiterea unui ordin de protecție împotriva lui.

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Potrivit declarațiilor făcute de Gabi Bădălău, solicitarea ar fi inclus și interdicția de a se apropia la mai puțin de 100 de metri de cei doi copii ai lor, Nicolas și Gabriel.

În cele din urmă, instanța a respins cererea de emitere a ordinului de protecție, ca neîntemeiată. Decizia a fost pronunțată miercuri, 4 noiembrie 2026.

„ASTĂZI, 4 NOIEMBRIE 2026, JUSTIȚIA A VORBIT!

Ieri am fost nevoit să mă prezint în fața unei instanțe de judecată pentru a mă apăra de o nouă cerere formulată de mama copiilor mei.

De data aceasta, Claudia a solicitat un ordin de protecție împotriva mea, inclusiv interdicția de a mă apropia la mai puțin de 100 de metri de propriii mei copii, Nicolas și Gabriel.

Da, ați citit bine! O mamă a cerut ca tatăl copiilor ei să fie ținut la distanță de propriii băieți!

Astăzi, Judecătoria Constanța a RESPINS, CA NEÎNTEMEIATĂ, cererea de emitere a ordinului de protecție!”, a fost o parte a mesajului transmis de Gabi Bădălău.

Ce spune Gabi Bădălău despre conflictul cu fosta parteneră

După anunțarea deciziei, Gabi Bădălău a ținut să precizeze că nu consideră această hotărâre un motiv de bucurie în fața mamei copiilor lui. Acesta spune că, dincolo de neînțelegerile dintre ei, cei mai afectați pot fi copiii.

„Nu vreau să transform această hotărâre într-un motiv de triumf împotriva mamei copiilor mei. Nu există câștigători atunci când doi copii ajung în mijlocul unor asemenea conflicte.

Dar mă întreb, cu toată durerea unui tată: cât de departe trebuie să ajungă această luptă? Câte procese, câte acuzații și câte încercări de a mă îndepărta de copiii mei trebuie să mai existe?

Eu nu am cerut niciodată ca băieții mei să fie îndepărtați de mama lor.

Dimpotrivă, îmi doresc ca ei să aibă parte de dragostea și prezența ambilor părinți.”, a mai spus el.

Mesajul lui Gabi Bădălău pentru Claudia Pătrășcanu

În continuarea mesajului, Gabi Bădălău a vorbit despre ceea ce își dorește cel mai mult în relația cu cei doi băieți. Acesta spune că nu urmărește să se răzbune pe fosta lui soție și nici să transforme neînțelegerile dintre ei într-un conflict fără sfârșit.

El își dorește să poată petrece timp cu Nicolas și Gabriel, să participe la creșterea și educația lor și să fie prezent în momentele importante din viața acestora.

„Nu vreau răzbunare. Nu vreau scandal. Nu vreau să câștig un război împotriva Claudiei.

Vreau doar să fiu tată pentru copiii mei. Să-i pot îmbrățișa, să-i cresc, să-i educ și să fiu prezent în viața lor.

Claudia, încă mai sper că într-o zi vei înțelege că băieții noștri au nevoie de amândoi. Că dragostea pentru mamă nu trebuie să excludă dragostea pentru tată.

Copiii noștri nu sunt arme într-un război între părinți!

Iar eu voi continua să lupt, prin toate mijloacele legale, pentru dreptul lor de a avea un tată prezent în viața lor”, a fost mesajul transmis de Gabi Bădălău.

Gabi Bădălău, acuzații dure la adresa Claudiei: „Vrei să mă distrugi ca tată?”

Gabi Bădălău a făcut declarații dure la adresa fostei partenere, Claudia Pătrășcanu, după acuzațiile formulate de aceasta în fața instanței. Afaceristul susține că a fost acuzat pe nedrept de violență asupra copiilor și de comportament agresiv față de fosta parteneră.

Potrivit declarațiilor sale, Claudia ar fi susținut în fața judecătorilor că și-ar fi agresat fizic copiii. Mai mult, aceasta l-ar fi acuzat că l-ar fi prins de gât pe Nicolas, fiul lor în vârstă de 9 ani, și că l-ar fi strâns cu putere. Gabi Bădălău respinge aceste acuzații și se declară revoltat de situația creată.

„Cât de multă răutate, câtă disperare și câtă lipsă de scrupule trebuie să ai ca să ajungi în fața unei instanțe și să faci asemenea acuzații împotriva tatălui propriilor tăi copii? Claudia, ai susținut în fața judecătorilor că mi-aș fi bătut copiii cu cruzime, că l-aș fi prins pe Nicolas, băiatul nostru de doar 9 ani, de gât și l-aș fi strâns, că l-aș fi bruscat, că aș fi manifestat o agresivitate extremă, că te-aș fi agresat fizic și că aș reprezenta un pericol pentru tine și pentru copiii noștri. Și pentru ce toate aceste acuzații? Ca să obții un ordin de protecție împotriva mea? Ca să mă obligi să stau la 100 de metri distanță de propriii mei copii? Ca să nu mai pot intra în Constanța, să nu mă apropii de școala lor și să fiu îndepărtat din viața lor? Claudia, ce urmărești, de fapt? Să mă distrugi ca om? Să mă distrugi ca tată? Să faci în așa fel încât băieții noștri să crească fără mine?”, a mai transmis Gabi Bădălău.

Gabi Bădălău
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