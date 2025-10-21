Ce spune Bianca Drăgușanu despre cel mai nou proces cu Claudia Pătrășcanu: „Îmi doresc să fiu lăsată în pace”. Detalii neașteptate

Scandalul dintre Bianca Drăgușanu și fosta soție a lui Gabi Bădălău, Claudia Pătrășcanu, pare că nu mai ia sfârșit. De curând, șatena a scos la iveală detalii neașteptate despre noul proces în care este implicată.

Bianca Drăgușanu este implicată într-un nou proces de defăimare cu Claudia Pătrășcanu. Se pare că cele două nu găsesc o cale de mijloc pentru a face pace, iar „războiul” dintre ele durează de câțiva ani.

Subiectul delicat a fost abordat de superba șatenă la premiera unui film românesc. După ce a vorbit despre operațiile estetice, kilogramele pe care le are și relația cu Gabi Bădălău, vedeta nu a ezitat să ofere informații despre scandalul cu fosta soție a partenerului său.

De-a lungul timpului, Claudia Pătrășcanu l-a dat în judecată pe omul de afaceri, dar și pe cea care la cucerit. După divorțul de artistă, Gabi Bădălău și-a găsit fericirea și liniștea în brațele Biancăi Drăgușanu.

Deși au o relație cu împăcări și despărțiri, cei doi nu au renunțat niciodată unul la celălalt. Mai mult, șatena și iubitul ei preferă să păstreze discreția în ceea ce privește viața personală.

Bianca Drăgușanu, despre noul proces cu Claudia Pătrășcanu. Ce spune despre fosta soție a lui Gabi Bădălău

În cadrul interviului, Bianca Drăgușanu a punctat faptul că își dorește să fie lăsată în pace de Claudia Pătrășcanu. Mai mult, șatena a spus că nu i-a făcut niciodată nimic și că vrea să se încheie acest capitol tensionat din viața ei.

„Se pare că femeia asta nu are nicio ocupație. Ei îi place să stea mult pe la tribunal și inventează de fiecare dată lucruri. Poate mai vrea și niște bănuți, că dacă n-ai o meserie clară și n-ai făcut în viața ta nimic concret stai pe la tribunale.”, a dezvăluit Bianca Drăgușanu, vizibil deranjată de atitudinea Claudiei Pătrășcanu.

„Face proces după proces. După procesul ăsta o să vină altul și uite așa de când exist eu în viața tatălui copiilor ei. Dacă era o alta cred că avea procese și cu aia. Ce să zic? Eu știu de ea că îi place la tribunal, acum să îmi fie cu iertare, nu vreau să mă cert cu nimeni, nu mă interesează asocierea cu ea.”, a mai adăugat ea.

Șatena și-a exprimat părerea despre situația în care se află fără să mai țină cont de camerele de filmat. De altfel, Bianca Drăgușanu susține că nu a vorbit-o de rău pe Claudia Pătrășcanu, însă vrea ca întregul scandal să ajungă la final și să aibă parte de liniște.

„Eu pot să vă spun că nu știu exact cu ce se ocupă și nu cred că are carte de muncă datorită faptului că are mult timp să mă dea în judecată. Acum de defăimare, păi cu ce am defăimat-o?. Eu doar îmi doresc să fiu lăsată în pace de acest om căruia nu i-am greșit în viața mea cu nimic. Este evident că are o problemă cu mine. De ce mă tot dai în judecată?”, a mai punctat vedeta.