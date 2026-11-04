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Claudia Pătrășcanu îi dă replica lui Gabi Bădălău: „Tu ai nevoie de mama ta la 40 de ani” Ce acuzații îi aduce fostului soț

Claudia Pătrășcanu i-a dat replica lui Gabi Bădălău și a făcut declarații dure la adresa afaceristului în legătură cu fiul lor, Nicolas. Ce mesaj i-a transmis fostului soț?

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 20:22 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 20:25
Claudia Pătrășcanu îi dă replica lui Gabi Bădălău | facebook
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După câteva zile bune în care a preferat să tacă, Claudia Pătrășcanu a răbufnit. Artista i-a transmis un mesaj dur lui Gabi Bădălău. A făcut o comparație între relația fostului soț cu mama sa și nevoia lui Nicolas, fiul ei în vârstă de 9 ani, de a petrece timp alături de propria mamă.

Claudia Pătrășcanu, mesaj tranșant pentru Gabi Bădălău: „Tu, la 40 de ani, ai nevoie de mama ta. Dar Nicolas, la 9 ani, nu are nevoie de a lui?”

Claudia Pătrășcanu a ales să i se adreseze direct fostului soț prin intermediul unui mesaj publicat pe Instagram.

„TU, LA 40 DE ANI, AI NEVOIE DE MAMA TA. DAR NICOLAS, LA 9 ANI, NU ARE NEVOIE DE A LUI? La 40 de ani, alegi să trăiești în continuare lângă mama ta. Mami te îngrijește, te răsfață, te mângâie pe cap și îți oferă tot confortul de care ai nevoie. Tu ai parte de îmbrățișările mamei tale. Dar Nicolas? Cine îi dă înapoi serile în care nu a putut să mă îmbrățișeze și diminețile alături de fratele lui?”, și-a început Claudia Pătrășcanu mesajul.

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Artista susține că au trecut cinci luni în care nu și-a mai putut strânge copilul în brațe așa cum o făcea înainte.

Claudia Pătrășcanu îi reproșează fostului soț că nu a putut petrece ziua de naștere alături de Nicolas

Un alt subiect adus în discuție de artistă este ziua sa de naștere, din 6 octombrie. Claudia Pătrășcanu susține că fiul ei, Nicolas, nu a putut fi alături de ea în acea zi, deși și-ar fi dorit să împartă momentul cu fiul său.

În același timp, artista a amintit că Gabi Bădălău ar fi considerat important ca Gabriel, celălalt copil al lor, să fie prezent la aniversarea mamei sale.

„De cinci luni trăiesc durerea unei mame care nu își poate strânge copilul în brațe, așa cum o făcea înainte. Și îți amintesc ceva: ai considerat important ca Gabriel să fie prezent la aniversarea mamei tale. Dar pe 6 octombrie, de ziua mea, nu l-ai lăsat să suflăm împreună în lumânările de pe tort. Pentru mama ta ai înțeles importanța prezenței unui copil la aniversare. Pentru mama copilului tău, de ce nu ai putut înțelege același lucru?”, a scris artista.

Ce spune Claudia Pătrășcanu despre întâlnirile cu fiul ei

Claudia Pătrășcanu susține că fostul soț insistă să fie prezent de fiecare dată când ea încearcă să petreacă timp cu Nicolas. Potrivit acesteia, Gabi Bădălău ar fi prezent fie fizic, fie prin telefon, inclusiv în momentele în care mama și fiul ar trebui să aibă timp doar pentru ei.

Claudia Pătrășcanu spune că această situație o nemulțumește și se întreabă dacă băiatul se mai poate bucura în mod firesc de timpul petrecut cu mama sa atunci când simte că este permanent supravegheat.

„La fiecare încercare de a petrece timp cu el, insiști să fii prezent. Fie fizic, fie prin telefon. Simt că stai permanent ca un gardian în spatele copilului nostru, supraveghind până și momentele în care ar trebui să fim doar mamă și fiu”, a transmis Claudia Pătrășcanu.

Totodată, artista susține că Nicolas și-ar fi exprimat în repetate rânduri dorința de a veni acasă, de a lua masa împreună și de a petrece timp cu ea și cu fratele său.

„De ce nu îi oferi libertatea să se bucure de mama lui fără să simtă că trebuie să dea explicații, să ceară permisiunea sau să aleagă între noi?”, s-a întrebat artista.

Claudia Pătrășcanu îi cere lui Gabi Bădălău să îl lase pe Nicolas să fie copil

Claudia Pătrășcanu a vorbit despre dorința sa ca Nicolas să poată avea o copilărie liniștită. Artista spune că băiatul ar trebui să se bucure de lucrurile simple.

„La 40 de ani, mami încă îți spune ce să faci. Dar Nicolas, la 9 ani, de ce nu poate fi lângă mama lui? (...) Lasă-l pe Nicolas să fie copil. Lasă-l să fie fiu. Lasă-l să fie frate. Lasă-l să-și iubească mama fără teamă, fără condiții și fără supraveghere permanentă”, a mai transmis Claudia Pătrășcanu.

Artista și-a încheiat mesajul cu un nou reproș la adresa fostului soț.

„Ironia este că, la 40 de ani, tu ai nevoie de mami lângă tine, dar consideri că Nicolas, la numai 9 ani, poate sta departe de mama lui”, a fost mesajul transmis de Claudia Pătrășcanu pentru Gabi Bădălău.

Claudia Pătrășcanu

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