Controversata Amalia Bellantoni a dezvăluit un amănunt pe care l-a păstrat secret! Ce vârstă are vedeta de la Chefi la Cuțite

Aparițiile ei atrag toate privirile! Suavă, plină de entuziasm, cu un trup parcă sculptat reușește să-și ascundă fără vreun efort vârsta pe care o are!

Pe facebook nu este precizată data nașterii și ocolește de fiecare dată acest amănunt, însă, controversata Bellantoni a dezvăluit în cadrul emisiunii "Chefi la Cuțite" că are 39 de ani.

Aceasta a fost timp de peste zece ani stewardesă, până s-a căsătorit cu un bucătar sicilian mai în vârstă decât ea. Amalia Bellantoni a trecut de preselecții după ce a gătit o cassata siciliană - regina dulciurilor din vestita insulă italiană, un desert unic, cu fructe.

„Datorită soțului meu am îmbrățișat această cultură a Siciliei, nu doar gastronomică. Am mers împreună la toate evenimentele la care el a fost premiat sau nominalizat. Chiar și la Expo Milano în 2015, când a fost numit bucătar ambasador al Siciliei în lume, am primit și eu un titlul de mic ambasador al culturii siciliene. A fost primul moment în viața mea în care m-am emoționat și am plâns“, le-a mărturisit Amalia celor de la Chefi la Cuțite.