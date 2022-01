Cristina Ștefania a renunțat la sutien pentru un pictorial de senzație. Cât de bine arată iubita lui Speak

Cristina Ștefania a publicat recent pe contul său de Instagram o imagine în care apare purtând o jachetă neagră, desfăcută. Ștefania are 25 de ani și se mândrește cu trupul ei fără cusur.

Vedeta muncește mult pentru a arăta atât de bine. Tânăra dansatoare publică des imagini din sala de sport, unde face exerciții fizice dificile.

În imaginea publicată pe contul său de Instagram fanii au putut observa că iubita lui Speak are un tatuaj pe abdomen, sub bust.

Cristina Ștefania, apariție de senzație pe Internet. Cum s-a lăsat fotografiată iubita lui Speak

Peste 48 de mii de fani au apreciat fotografia de senzație a Ștefaniei.

„Doamnee, ești prea superba, „Frumusete”, „Doamne ce frumoasa ești!!!!”, „Ești frumusețe rară”, „Ești formidabilă”, au scris fanii în comentarii, în dreptul fotografiei publicate de Cristina Ștefania.

Citește și: Cristina Ștefania, ipostaza incendiară în care s-a fotografiat de Halloween. A trebuit să renunțe la sutien pentru ținuta aleasă

Cum și-au început relația Speak și Ștefania

Într-un inteviu pentru VIVA! Ștefania a mărturisit că era dansatoare când l-a cunoscut pe Speak, iar relația lor de cuplu a fost construită pe baza unei relații de prietenie.

„Ne-am cunoscut înainte de filmările clipului „Libelula”, am început prin a fi dansatoare, apoi relația noastră s-a sudat stând foarte mult împreună. Am realizat că, fiind atât de diferiți ne făcea atât de compatibili. A fost chimie la prima vedere, nu dragoste, relația noastră a început foarte diferit față de cum eram amândoi obișnuiți. Ne-am văzut mai întâi defectele, ca prieteni, apoi atuurile, devenind un cuplu. Așa cum am zis de nenumărate ori principalul nostru atu este că, în primul rând, suntem cei mai buni prieteni”, a declarat Ștefania.

Ștefania și Speak au participat la Asia Express

Ștefania și Speak au fost finaliști în sezonul 3 de Asia Express.

Chiar dacă Ștefania și Speak nu au câștigat trofeul, „drumul comorilor” de la Asia Express i-a unit și mai mult și i-a făcut să se cunoască unul pe altul în cele mai grele condiții. Cu siguranță, unul dintre cele mai emoționante momente din cadrul emisiunii a fost momentul în care Speak a cerut-o în căsătorie pe Ștefania.

Citește și: Speak, mesaj neașteptat pentru fani! Ce au descoperit toți despre Ștefania: „Ai avut momente în care să te gândești?”

„Doamne câte emoții! Am resimțit toate emoțiile finalei, am resimțit tristețea și bucuria ultimelor clipe din Asia Express România. Chiar dacă nu am câștigat trofeul, am câștigat cea mai de preț comoară, pe noi 2. Mulțumim vouă, celor ce ați trăit emoțiile noastre din față televizoarelor, celor ce ne-au trimis sute de mesaje de susținere, încurajare și iubire, cea mai minunată comunitate. „Sunt leșinată de emoții”.

Râzi garantat alături de ei ▶ În AntenaPLAY ai show total cu cei mai buni actori de stand-up comedy din România