Cu ce dietă a reușit Roxana Blenche să slăbească 18 kilograme. Chef-ul a spus cu exactitate ce a mâncat: „Am avut un blocaj”

Roxana Blenche a explicat cum a slăbit de la 94 de kilograme până la 75,8 kilograme. Gazda emisiunii Hello Chef a precizat că dieta s-a potrivit organismului ei și nu îi poate sfătui pe oameni să-i urmeze cu exactitate programul de masă.

Roxana Blenche a spus că a slăbit cu 2 mese principale pe zi și o gustare. Chef-ul a precizat că la mic dejun rotea 3 feluri de mâncare, iar la prânz rotea 4 feluri de mâncare (carne slabă gătită la cuptor fără ulei cu salată). De la 94 de kilograme până la 85 micul dejun îl servea imediat după ce se trezea, gustarea formată dintr-un iaurt proteic la ora 12:00, iar prânzul la ora 16:00. De la 85 de kilograme, chef Blenche a avut un blocaj și a trebuit să umble la calorii și la orele de masă.

Roxana Blenche a explicat ce a mâncat pentru a slbi 18 kilograme. Fosta finalisă a sezonului 8 Chefi la cuțite își dorește să ajungă la 65 de kilograme.

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Dieta care a ajutat-o pe Roxana Blenche să slăbească 18 kilograme

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„Mi-am adaptat o dietă pentru organismul meu, nu pot să dau sfaturi pentru alții. De la 94 până la 85 de kilograme am avut trei mic dejunuri diferite, patru prânzuri diferite. Mâncam micul dejun imediat după ce mă trezeam. Micul dejun consta în două ouă fierte, puțină slăninuță, 50 de grame de brânză, roșii, castraveți, salată verde cât încape. Câteodată mai puneam o felie de pâine wasa. După care veneam al doilea mic dejun, în care erau 100 de grame de prosciutto crudo, 80 de grame de cașcaval și 100 de grame de roșii cherry. Al treilea mic dejun erau 30 de grame de ovăz cu iaurt grecesc de 2% grăsime, mâncat cu niște fructe deasupra”, a spus Roxana Blenche despre micul dejun.

„La ora 12:00 consumam un iaurt proteic, iar la ora 16:00 serveam prânzul: 2 pulpe de pui fără piele, fără ulei, la cuptor, condimentat, cu salată verde, pește la cuptor, fără ulei, condimentat, sau piept de pui sau mâncam paste de 9 kcal cu brânză de vaci sau cottage cheese”, a mai spus Roxana Blenche despre gustare și prânz.

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De la 85 la 80 de kilograme, Roxana Blenche a făcut mai multe modificări în dietă: a renunțat la slănină, a mâncat avocado mai rar, a băut multă apă și ceai și ultima masă a avut-o la ora 14:00

„De la 85 la 80 de kilograme am avut un blocaj. Nu mai puteam să slăbesc absolut deloc (…) Trebuiau recalculate caloriile (…) Mi-am dat seama că trebuie să îmi scad intervalul orar de mâncat și cât mâncam. Am scos slănina, puneam rar avocado. Înainte de vacanță aveam 75,8 (…) Am băut ceai. Mâncam micul dejun la fel, dar fără slănină, iaurtul proteic, iar la 14.00 aveam ultima masă”, a mai explicat Roxana Blenche, pe pagina ei de Facebook.

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