Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cu ce dietă a reușit Roxana Blenche să slăbească 18 kilograme. Chef-ul a spus cu exactitate ce a mâncat: „Am avut un blocaj”

Cu ce dietă a reușit Roxana Blenche să slăbească 18 kilograme. Chef-ul a spus cu exactitate ce a mâncat: „Am avut un blocaj”

Roxana Blenche a explicat cum a slăbit de la 94 de kilograme până la 75,8 kilograme. Gazda emisiunii Hello Chef a precizat că dieta s-a potrivit organismului ei și nu îi poate sfătui pe oameni să-i urmeze cu exactitate programul de masă. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 18 Iulie 2026, 08:30 | Actualizat Miercuri, 15 Iulie 2026, 12:58
Galerie
Roxana Blenche a slăbit de la 94 kg la 75,8 kilograme | Facebook
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Roxana Blenche a spus că a slăbit cu 2 mese principale pe zi și o gustare. Chef-ul a precizat că la mic dejun rotea 3 feluri de mâncare, iar la prânz rotea 4 feluri de mâncare (carne slabă gătită la cuptor fără ulei cu salată). De la 94 de kilograme până la 85 micul dejun îl servea imediat după ce se trezea, gustarea formată dintr-un iaurt proteic la ora 12:00, iar prânzul la ora 16:00. De la 85 de kilograme, chef Blenche a avut un blocaj și a trebuit să umble la calorii și la orele de masă.

Roxana Blenche a explicat ce a mâncat pentru a slbi 18 kilograme. Fosta finalisă a sezonului 8 Chefi la cuțite își dorește să ajungă la 65 de kilograme.

Citește și: Cum s-au cunoscut Roxana Blenche și Cătălin Bucur de la Power Couple România – La bine şi la greu: „Am avut 10 ani de pauză”

Dieta care a ajutat-o pe Roxana Blenche să slăbească 18 kilograme

Articolul continuă după reclamă

„Mi-am adaptat o dietă pentru organismul meu, nu pot să dau sfaturi pentru alții. De la 94 până la 85 de kilograme am avut trei mic dejunuri diferite, patru prânzuri diferite. Mâncam micul dejun imediat după ce mă trezeam. Micul dejun consta în două ouă fierte, puțină slăninuță, 50 de grame de brânză, roșii, castraveți, salată verde cât încape. Câteodată mai puneam o felie de pâine wasa. După care veneam al doilea mic dejun, în care erau 100 de grame de prosciutto crudo, 80 de grame de cașcaval și 100 de grame de roșii cherry. Al treilea mic dejun erau 30 de grame de ovăz cu iaurt grecesc de 2% grăsime, mâncat cu niște fructe deasupra”, a spus Roxana Blenche despre micul dejun.

„La ora 12:00 consumam un iaurt proteic, iar la ora 16:00 serveam prânzul: 2 pulpe de pui fără piele, fără ulei, la cuptor, condimentat, cu salată verde, pește la cuptor, fără ulei, condimentat, sau piept de pui sau mâncam paste de 9 kcal cu brânză de vaci sau cottage cheese”, a mai spus Roxana Blenche despre gustare și prânz.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De la 85 la 80 de kilograme, Roxana Blenche a făcut mai multe modificări în dietă: a renunțat la slănină, a mâncat avocado mai rar, a băut multă apă și ceai și ultima masă a avut-o la ora 14:00

„De la 85 la 80 de kilograme am avut un blocaj. Nu mai puteam să slăbesc absolut deloc (…) Trebuiau recalculate caloriile (…) Mi-am dat seama că trebuie să îmi scad intervalul orar de mâncat și cât mâncam. Am scos slănina, puneam rar avocado. Înainte de vacanță aveam 75,8 (…) Am băut ceai. Mâncam micul dejun la fel, dar fără slănină, iaurtul proteic, iar la 14.00 aveam ultima masă”, a mai explicat Roxana Blenche, pe pagina ei de Facebook.

Roxana Blenche-colaj
+1
Mai multe fotografii

Citește și: Blondă și sexy! Imagini incendiare cu Roxana Blenche de la Chefi la Cuțite. Cum arăta concurenta în 2015

A murit Brenda Fricker, „Doamna cu porumbeii” din „Home Alone”. Ce avere avea câștigătoarea premiului Oscar...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro „Regreţi despărţirea de Ilie Năstase?” Răspunsul lui Brigitte, la 8 ani de la divorţul de fostul tenismen &#8222;Regreţi despărţirea de Ilie Năstase?&#8221; Răspunsul lui Brigitte, la 8 ani de la divorţul de fostul tenismen
Observatornews.ro Motociclist aruncat zeci de metri în aer, în Caraş-Severin. A rămas paralizat de la gât în jos Motociclist aruncat zeci de metri în aer, în Caraş-Severin. A rămas paralizat de la gât în jos
Antena 3 „Nu mâncați salata iceberg”. Un fast-food faimos scoate salata din meniu după ce mii de oameni au fost infectați cu ciclosporiază „Nu mâncați salata iceberg”. Un fast-food faimos scoate salata din meniu după ce mii de oameni au fost infectați cu ciclosporiază
SpyNews Cine este bărbatul care a cerut-o în căsătorie pe Daniela Crudu. Are doi copii cu el Cine este bărbatul care a cerut-o în căsătorie pe Daniela Crudu. Are doi copii cu el
Premiera serialului Gone se vede în AntenaPLAY! Respectat de toți, dar suspect în dispariția soției: vinovat sau victima aparențelor? Primele episoade sunt disponibile acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera serialului Gone se vede în AntenaPLAY! Respectat de toți, dar suspect în dispariția soției: vinovat sau victima aparențelor? Primele episoade sunt disponibile acum!
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
A murit Brenda Fricker, „Doamna cu porumbeii” din „Home Alone”. Ce avere avea câștigătoarea premiului Oscar
A murit Brenda Fricker, „Doamna cu porumbeii” din „Home Alone”. Ce avere avea câștigătoarea premiului Oscar
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum arată Harrison Ford la 84 de ani fără tricou. Puțini s-ar fi așteptat la această ipostază din partea actorului
Cum arată Harrison Ford la 84 de ani fără tricou. Puțini s-ar fi așteptat la această ipostază din partea...
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar AntenaSport
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de... Elle
Copiii lui Adrian Minune, ironie la adresa mamei lor, Cati Simionescu: “Dacă sunam eu la poliție…”
Copiii lui Adrian Minune, ironie la adresa mamei lor, Cati Simionescu: “Dacă sunam eu la poliție…” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că în case nu se poate sta
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că... Antena3.ro
Când va dezvălui Samsung noile smartphone-uri pliabile. Compania introduce o nouă tehnologie numită Flex Titanium
Când va dezvălui Samsung noile smartphone-uri pliabile. Compania introduce o nouă tehnologie numită Flex Titanium useit
Avertismentul lui Victor Ponta: „Nu-i treaba președintelui să facă majorități!“
Avertismentul lui Victor Ponta: „Nu-i treaba președintelui să facă majorități!“ BZI
Ping-pong cu minireactoarele nucleare de la Doicești: Premierul demis Ilie Bolojan vrea să trântească cu orice chip proiectul Reactoarelor Modulare Mici
Ping-pong cu minireactoarele nucleare de la Doicești: Premierul demis Ilie Bolojan vrea să trântească cu orice... Jurnalul
Andreea Popescu, surprinsă după divorț: Mă caută prea puțin bărbații. Mesajul primit pe Instagram a lăsat-o fără cuvinte
Andreea Popescu, surprinsă după divorț: Mă caută prea puțin bărbații. Mesajul primit pe Instagram a lăsat-o... Kudika
Mii de romance isi sarbatoresc AZI onomastica!! Ce sa pui in buzunar ca sa iti mearga bine tot anul
Mii de romance isi sarbatoresc AZI onomastica!! Ce sa pui in buzunar ca sa iti mearga bine tot anul Redactia.ro
Terasele de lux de pe litoral s-au extins ilegal și cu 1.000 de metri. Au 5 zile să facă demolările
Terasele de lux de pe litoral s-au extins ilegal și cu 1.000 de metri. Au 5 zile să facă demolările Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce se întâmplă când lași copilul să ia decizii singur?
Ce se întâmplă când lași copilul să ia decizii singur? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x