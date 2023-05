Cu ce probleme se confruntă Gina Pistol înainte de nuntă. „Îmi vine să mă opresc” Când are loc marele eveniment

Gina Pistol a povestit în mediul online că este destul de stresată, fiind pe ultima sută de metri cu pregătirile și, așa cum se întâmplă de regulă, fix înainte de eveniment au apărut și alte probleme de care este nevoită să se ocupe rapid. Iată ce s-a întâmplat!

Cu ce probleme se confruntă Gina Pistol înainte de nuntă

Prezentatoarea a povestit prin ce momente trece înainte de marele eveniment de sâmbătă. Pe rețelele personale de socializare, Gina Pistol a declarat că are o perioadă foarte aglomerată și nu știe cum să mai gestioneze unele situații, fiind destul de agitată.

Prezentatoarea de la Chefi la cuțite a povestit cu umor că pe lângă stresul pregătirilor pentru nuntă, au mai apărut și alte probleme, cum ar fi faptul că i-a fost inundată baia, iar acum trebuie să rezolve și acest aspect, pe lângă multe altele.

„Mie nu-mi place normalul, eu sunt anormală. Săptămâna asta am nu știu ce pereche de pantaloni de scurtat, baia care s-a inundat și trebuie să vină muncitorii să facă o evaluare să vedem ce soluții avem.... deci îmi vine să mă opresc și să mă dau cu capul de mașină. Oricum, trebuie să vorbesc cu terapeuta mea, să rezolve cu problema asta, că așa îmi place să mă țin atât de ocupată și să mă chinui”, a mai adăugat ea.

Gina Pistol, în pregătiri intense pentru nunta de sâmbătă

Gina Pistol a explicat totodată că face pregătiri intense pentru marele eveniment și a glumit că și-ar dori să fie o fire mai liniștită, care să se poată și relaxa în astfel de circumstanțe.

„Am fost și am luat rochiile, le am pe amândouă bine puse acasă. Trebuie să vorbesc pentru păr, să vedem cum îmi fac machiajul și mai am puțin. Eu încă nu realizez ce o să se întâmple, pentru că sunt prinsă cu atâta treabă.

Sinceră să fiu, vreau să eu o viață de asta cum mai văd la alte fete pe Instagram, să stau și eu numai pe la restaurante, în vacanțe, așa să pară că n-am nici o grijă de om mare. Glumesc și eu. Știti că mie îmi place să împachetez totul in ironii și așa mai departe. Ideea este că se apropie ziua cea mare și eu încă nu realizez că urmează să mă mărit”, a mai declarat Gina Pistol. Nunta va avea loc peste doar o zi, sâmbătă, 27 mai.

