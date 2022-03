Cu ce probleme se confruntă Mara Bănică de când a născut. Ce se întâmplă cu fiica vedetei

Mara Bănică este o mămică foarte fericită și împlinit. Vedeta are un băiat în vârstă de 12 ani, Dima, iar pe 1 februarie și-a adus pe lume fiica. Aceasta este foarte bucuroasă de tot ce trăiește în această perioadă, iar drept dovadă stau postările sale din mediul online.,

La o mai bine de o lună de când a născut, jurnalista a publicat și prima imagine cu chipul micuței sale. Mara Bănică petrece foarte mult timp alături de cei doi copii ai săi, care îi bucură zilnic sufletul.

Deși experiența de mămică este una foarte frumoasă, aceasta vine la pachet cu nopți nedormite și multă oboseală. De curând, Mara Bănică a dezvăluit faptul că se confruntă cu câteva probleme de când a născut.

Ce dificultăți a întâmpinat Mara Bănică de când și-a adus pe lume fiica

Jurnalista se confruntă cu nopți nedormite de când și-a adus pe lume fiica. Iată care este motivul pentru care fiica Marei Bănică este agitată noaptea.

„Tocmai ce i-am schimbat medicamentele pentru colici, căci a plâns nopți la rând! Acum s-a potolit. I-am dat niște pastile din Germania și văd că-i merge mai bine. Am avut nopți în care am dormit doar 43 de minute și are faza medie de colici”, a povestit vedeta, conform click.ro.

De asemenea, Mara Bănică dezvăluia în urmă cu puțin timp că își dorește să stea cât mai mult timp cu fiica sa și nu a apleat încă la serviciile unei bone, însă acest lucru s-a schimbat. Se pare că jurnalista s-a răzgandit și a chemat deja la interviu o bonă.

Citește și: Cu ce probleme s-a confruntat Mara Bănică în timpul sarcinii: „Plâng 3-4 ore pe zi”

„Eu stau non-stop cu fetița. Am chemat deja la interviu o bonă, româncă. Am nevoie de cineva cu program 9-18. Dar trebuie să-i placă și lui bărbată-miu. Eu, de o lună, am ieșit doar de trei ori din casă, și asta cât a fost soțul meu în țară. În rest, sunt consemnată la domiciliu.”, a mai adăugat ea, conform sursei citate mai sus.

Cine va cânta la botezul fiicei Marei Bănică

Mara Bănică se pregătește din plin pentru botezul fiicei sale. Vedeta a pus toate detaliile la punct și a mărturisit ca va avea 200 de invitați, iar unul dintre artiști care va cânta la eveniment este Adrian Minune.

„Eu mi-am programat botezul de dinainte de a ne da ei voie fără măști. Eram dispusă să botez copilul și fără party. La acest moment, avem deja 200 de invitați pe listă, am găsit sală, tot. Va fi la începutul lunii mai botezul. Am de ales între cinci variante de meniuri, decorațiunile au fost deja stabilite.

Slujba de creștinare va avea loc la Biserica Sfântul Gheorghe Nou și va fi oficiată de părintele Cărămizaru, același preot care ne-a și cununat. Nu am luat încă o decizie în privința nașilor, dar avem nașii care ne-au cununat. Duminică, merg să mi se facă molifta, au trecut 40 de zile de la naștere!”, a mai spus ea despre botez.

Citește și: Cum arăta Mara Bănică în luna a șasea de sarcină. Imaginea rară cu burtica de gravidă: „Hai că nu arăt rău”

„Deja am vorbit din timp pentru artiști pentru că acum e nebunie cu relaxarea măsurilor. S-a dat drumul la nunți, botezuri. Vor cânta Florin Vasilică, Mihai Băjenaru, Gabriela Sima și Răzvan de la Pitești. De la Adrian Minune aștept încă un răspuns, mi-a spus că-și consultă agenda. Aș vrea să-mi cânte și Adriana Antoni. Mi-e foarte dor de o petrecere!”, a mai adăugat ea despre artiști.

Dacă e joi, e Adela ▶ Hai în AntenaPLAY să vezi prin ce situații limită trec personajele tale preferate