Cu ce se ocupă chef Horia Vîrlan de când a renunțat la luminile reflectoarelor. Ce mai face acum celebrul bucătar

Prezența lui chef Horia Vîrlan din diferitele emisiunii a adunat o mulțime de telespectatori în fața micilor ecrane. De asemenea, rețelele celebrului bucătar au fost nelipsite de pe masa de sărbătoare a românilor de pretutindeni.

Preparatele chefului au bucurat papilele gustative ale multor fani și au inspirat noile speranțe ale bucătăriei românești. Astfel, retragerea sa din televiziune a venit ca o veste grea pentru toți cei care îl apreciază.

În ultima perioadă, chef Horia Vîrlan s-a decis să dispară de pe micile ecrane ale publicului, motiv pentru care puțini sunt cei care știu cu ce se ocupă acum și ce mai face.

„S-a terminat cu televiziunea, n-am mai făcut nimic pentru că nu mi-a mai convenit combinația și anturajul. În rest nu m-a mai solicitat nimeni, probabil vor alt gen de specialiști. Mi-au zis foarte mulți telespectatori, foarte des, dar bag seama că nu mai sunt pe gustul producătorilor de emisiuni. Probabil că se caută altceva”, a spus bucătarul celebru, potrivit click.ro.

Din ce își câștigă acum banii chef Horia Vîrlan

Pentru că bucătăria a rămas cea mai mare pasiune a lui, chef Horia Vîrlan s-a decis să își deschidă un atelier gastronomic, fiind profesor de gătit. Se pare că această meserie îl ajută să își câștige traiul de zi cu zi.

„Mi-am schimbat activitățile, tot cu bucătăria, dar am un atelier gastronomic, unde fac mâncare și acum sunt la serviciu, și fac preparate pentru evenimente, pentru alții”, a mai dezvăluit el.

De asemenea, celebrul bucătar câștigă bani frumoși și din firma de catering pe care o are de 20 de ani.

„Din toamna anului trecut am început să predau la liceul tehnologic Cezar Nicolau din comună Brănești, unde locuiesc. Predau partea asta de gastronomie, de bucătărie. Mai am firma mea de consultanță, de catering, pe care o am de 20 de ani, vând mâncare. Am și site și pagină de facebook unde mă puteți găsi și puteți comanda atât pentru Florii, meniu personalizat cât și pentru sărbătorile de Paște. În fiecare zi facem meniuri speciale, de evenimente, meniul zilei, avem câteva firme aici și le trebuie și lor câte 100 de preparate zilnic", a spus el înaintea Sărbătorilor Pascale, conform sursei citate mai sus.

Deși a renunțat la cariera în televiziune, Horia Vîrlan comunica cu fanii săi prin intermediul rețelelelor sociale. Acesta publică des pagina de Facebook a atelierului său diferite rețete și sfaturi de gătit.

