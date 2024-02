Cu ce se ocupă Nelu Cortea de când a dispărut din luminile reflectoarelor. Din ce face bani fostul concurent America Express

Nelu Cortea a preferat să se retragă din luminile reflectoarelor, după aparițiile sale de la America Express și iUmor. Astfel, puțini sunt cei care știu sursele de venit ale comediantului. Pe lângă show-urile de stand-up comedy, colegul de echipă al lui Cătălin Bordea câștigă bani frumoși dintr-o altă pasiune a lui.

Nelu Cortea se numără printre cei mai îndrăgiți și cunoscuți actori de stand-up. Acesta s-a făcut remarcat odată cu participarea la America Express alături de Cătălin Bordea. Cei doi au cucerit telespectatorii cu felul lor carismatic și glumele savuroase.

După ce au câștigat cel mai dur reality show din România, publicul a avut ocazia să-i revadă pe Nelu Cortea și fostul său coleg de echipă la iUmor în calitate de jurați ai emisiunii. Chiar dacă a început să cunoască succesul și să primească oferte de neratat, comediantul a decis că este mai bine pentru el să se retragă din luminile reflectoarelor.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Nelu Cortea face senzație în cadrul show-urilor sale de stand-up, fapt pentru care întotdeauna sala este plină. De altfel, fostul concurent de la America Express câștigă bani frumoși din pasiunea pe care o are pentru a face oamenii fericiți.

Mai mult, puțini sunt cei care știu că Nelu Cortea mai are o sursă de venit de când a renunțat la o carieră în televiziune. Pe lângă meseria de comediant, fostul coleg de echipă al lui Cătălin Bordea are un al doilea job.

Din ce face bani Nelu Cortea de când nu mai apare pe micile ecrane ale publicului

De când a încheiat colaborarea cu iUmor, Nelu Cortea a decis să se concentreze asupra carierei sale în stand-up. Comediantul a mărturisit că nu se simte atras de celebritate și nu își dorește să devină faimos.

Un detaliu pe care doar cei apropiați îl cunoșteau despre fostul concurent de la America Express este faptul că acesta are o a doua profesie din care își câștigă existența. Se pare că Nelu Cortea este producător video și a realizat mai multe reclame de-a lungul timpului.

În plus, cea mai mare sursă de venit pentru el o reprezintă show-urile de stand-up comedy. Acesta se pregătește intens pentru un turneu în Italia, Anglia și Germania pentru a distra românii stabiliți peste hotare.

„Avem stand-up peste tot în țară și-n Europa. Am început turneul pe 11 februarie și mergem peste tot, cu material nou, foarte fain. O să merg în Germania, Anglia, Italia, Elveția mai nou. Sunt editor video, cam asta sunt, mai nou, adică filmez tot felul de chestii, sunt și producător video. Am produs câteva reclame, în pandemie chiar când nu făceam spectacole. Am făcut de toate și fac de toate, domnule, sunt ok (n. red.: râde)”, a mărturisit Nelu Cortea, potrivit fanatik.ro.

„Consider că sunt exact acolo unde mă simt bine, nu vreau să fiu nici prea cunoscut, adică niciodată nu a fost țelul meu să fiu super cunoscut, toată viața am vrut să îmi fac doar treaba foarte bine.”, a mai declarat fostul jurat de la iUmor, conform sursei citate mai sus.