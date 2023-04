Cum a ajuns Sanda Ladoși să se judece la Tribunal cu propria familie. Artista a dezvăluit motivul scandalului

Sanda Ladoși se află într-un proces cu vărul său primar, cei doi luptându-se în instanță pentru o casă lăsată moștenire de către bunica artistei. Interpreta a dezvăluit că a ajuns să se judece la Tribunal, deși ar fi putut evita conflictul cu familia sa, totul pentru a-și ține o promisiune importantă făcută bunicii sale.

Citește și: Ce mai face și cum arată acum Sanda Ladoși. Celebra artistă și-a schimbat cariera

Sanda Ladoși se judecă în instanță cu varul său primar pentru o casă lăsată moștenire

Procesul durează deja de doi ani, iar artista a explicat că nu se aștepta să se ajungă la astfel de tensiuni în propria familie, sperând până în ultima secundă ca lucrurile să se rezolve pe cale amiabilă. Aceștia au apelat însă la instanța de judecată în cele din urmă, miza fiind o casă din chirpici din satul Aluniș.

În timp ce familia sa are de gând să vândă locuința respectivă, Sanda Ladoși a simțit să se opună. Pentru solistă, casa are valoare sentimentală, având în vedere că și-a petrecut o bună parte din copilărie acolo. Totodată, aceasta a explicat că i-a promis bunicii sale că nu va vinde casa, astfel că are de gând să o renoveze și să o păstreze, cel mai probabil, drept reședință de vacanță. Artista este parte în procesul de moștenire alături de fratele ei.

Citește și: Sanda Ladoşi, un exemplu de femeie puternică! Şi-a pus ambiţia şi a reuşit tot ceea ce şi-a propus! Povestea din spatele succesului

„Unde am eu casa bătrânească, la Aluniș, e un proces care nu e încheiat definitiv, au făcut recurs. Am mers pe principiul Dumnezeu e cel care decide. Nu-s genul de persoană care să dau cu coatele. Am fost la o singură înfățișare, pentru că trebuia.

Vorba bunicii m-a lovit direct în inimă. Eu nu am vrut să facem asta. Confictul e cu rudele care vor să vândă, care vor banii. Nu mă lupt mai mult decât trebuie. Dumnezeu le așează așa cum trebuie. Dacă greșesc, atunci eu pierd. Dacă sunt cinstită, atunci probabil eu câștig. Nu m-am încrâncenat însă. Nimic nu cărăm cu noi. Și nu merită. Pe mine mă doare enorm când se întâmplă așa ceva în familie”, a declarat Sanda Ladoși pentru cancan.ro.

Sanda Ladoși, deranjată de tensiunile din familie

Sanda Ladoși a explicat că a încercat să rezolve situația pe cale amiabilă, însă rudele sale au fost de neînduplecat. Pentru artistă, locuința are valoare sentimentală, iar multe amintiri o leagă de locul în care a copilărit, alături de bunica sa, astfel că îi este imposibil să vândă.

„Eu sunt parte, alături de fratele meu, e vorba despre un proces de moștenire. E vorba și despre lege. Dacă o puteam rezolva amiabil, era ok, dar nu ai cu cine. Procesul s-a pronunțat, dar părțile nu au fost de acord și se merge mai departe. Eu ce să fac... Singura mea obiecție e că eu nu mi-aș fi vândut amintirile. Valoarea e mică, e o casă de chirpici, dar aici e vorba despre altceva. Nu mă interesează dacă voi câștiga sau nu.

Procesul a mers mai departe, pentru că vărul meu a exagerat. A vrut să aibă reevaluare și beneficii de pe urma a ceea ce fratele meu a investit în casa bunicilor. Ceea ce l-a enervat, această natură umană. Și acum țin, însă, minte când bătrâna mi-a zis ‘lasă că știu că închid ochii și voi vindeți tot. Iar eu i-am răspuns: nu, eu nu voi vinde, nu pot să-mi vând copilăria. Dar uite că o fac alții. Unii nu-s așa legați ca mine”, a adăugat Sanda Ladoși, pentru sursa anterior menționată.

Sanda Ladoși are de gând să restaureze casa, dacă va câștiga procesul. „Intenția mea ar fi să aranjez puțin casa aia, să nu-i iau însă ceva din parfumul copilăriei. Trebuie renovată, dar pe aceleași principii, nu modern. Adică nu aș dărâma-o, ar trebui să găsesc pe cineva să știe să construiască ce se făcea acum 80 de ani”, a conchis artista.

Nea Marin a jurizat preparatele Chefilor în noul episod ▶ Vezi acum, integral în AntenaPLAY