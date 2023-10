Cum a reacționat Denis Roabeș de la The Motans când a auzit un tânăr care îi cânta melodiile în parc | VIDEO

Denis Roabeș de la The Motans a făcut recent un gest superb pentru un tânăr talnetat care îi cânta piesele într-un parc.

Denis Roabeș de la The Motans a făcut un gest impresionant pentru un tânăr care îi cânta piesele într-un parc, la ceas de seară | TikTok

În timp ce se afla în apropierea unui parc, Denis de la The Motans și-a auzit piesele cântate de un tânăr. Artistul a decis să meargă și să-l vadă pe interpret și a filmat tot momentul.

„Se auzea în parc de departe muzică The Motans, așa că am decis să mă apropii”, a scris Denis Roabeș în dreptul videoclipului publicat pe TikTok.

În imagini se observă cum Denis se apropie de tânărul care cânta piese de la trupa The Motans, acompaniat de o chitară, seara, în parc. Tânărul avea și husa de la chitară în față, unde primea bani de la trecătorii care îl apreciau.

În momentul în care a văzut că Denis îl privea, tânărul s-a schimbat la față. Solistul de la The Motans a luat și el microfonul și a cântat alături de tânărul care îl acompania la chitară.

Citește și: Câți bani primesc INNA, The Motans, Antonia și trupa Holograf pentru concerte. Care este cel mai bine plătit artist

Momentul în care Denis de la The Motans a cântat alături de un tânăr în parc

Denis a cântat piesa „Înainte Să Ne Fi Născut”, alături de tânărul din parc.

Oamenii care au privit imaginile în online au avut numai cuvinte de laudă pentru gestul făcut de Denis de la The Motans:

„N-o să uite niciodată seara asta!”, „Ce fericire ai adus pe chipul băiatului. Stimă The Motans”, „Oficial the motans a ajuns pe locul 1 in inima mea”, „Mi s-ar fi înmuiat picioarele. Ce i s-a întâmplat acelui băiat, cred că sunt șanse de 1 la 1000 sau mai mult. Iar tu Denis, ești un om mi-nu-nat!”, „The Motans un om plăcut ca talent și ca suflet”, „Ce tare super, cine nu ar vrea să se întâmple așa o data în viața”, „Superb! Ești OM și atât! Toată aprecierea și respectul meu! Îți simt vibrația sufletului și asta îmi bucura inima mereu!”, „Omul potrivit,in locul potrivit,la momentul potrivit”, sunt câteva dintre comentariile primite de Denis Roabeș în dreptul videoclipului, iar artistul a răspuns la toate cu inimioare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Denis Roabeș este un artist extrem de apreciat atât în Republica Moldova cât și în România. În țara noastră, The Motans a devenit foarte cunoscută cu piesa „Weekend”, iar de atunci trupa i-a încântat pe fani cu o mulțime de melodii poetice, cu mesaje care mai de care mai emoționante și figuri de stil superbe. Versul „Apusul de soare e doar răsaritul văzut de la spate” este unul dintre cele mai îndrăgite versuri rostite de Denis în cântec.

Citește și: Denis Roabeș, solistul de la The Motans, ar fi devenit tătic. Imaginile surprinse pe rețelele de socializare