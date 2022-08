Cum a reacționat Oana Roman după ce Marius Elisei a acuzat-o că l-a lăsat în stradă alături de fiica lor. Ce mesaje i-a trimis

Oana Roman a publicat pe contul său de Instagram un mesaj pentru a explica ce s-a întâmplat, de fapt, când Marius Elisei și Isabela au rămas în afara casei, fără chei.

„Nu-mi place să mă justific, pentru că niciodată nu mint. Punct. Dar pentru că presa iubește mult scandalul, deși eu niciodată nu am făcut scandal și nu mi-a plăcut să vorbesc aiurea, consider că este cazul să lămuresc. Cine nu a răspuns la telefon? Și câte mesaje am scris. Se știa și unde sunt și cu cine. Și cu asta am încheiat definitiv orice discuție despre acest subiect. Mulțumesc.”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman a publicat o conversație cu Marius Elisei, unde se observă că aceasta i-a trimis mai multe mesaje tatălui fiicei sale la 19:40, 19:45 și 20:01 pe Whatsapp, plus 4 apeluri telefonice.

Oana Roman a publicat o captură cu mesajele pe care i le-a trimis lui Marius Elisei, pentru a explica ce s-a întâmplat, de fapt, când l-a „lăsat” pe el și pe Isabela fără chei

„Vreau să ies să mănânc și eu. Voi nu aveți cheie dacă plec. Cum facem? Ce fac cu cheile????? Răspunde. Eu am plecat la Teo”, i-a scris Oana Roman lui Marius Elisei, iar răspunsul acestuia a venit la 20:21: „Nu am auzit telefonul pentru că era pe silent”.

Reacția Oanei Roman vine după ce Marius Elisei a publicat un mesaj dur pe rețelele sociale, unde a spus că mama Isabelei i-a lăsat pe afară, fără chei.

„Încă mai avem putere să zâmbim, am fost și noi la locul de joacă, ne-am distrat și am venit acasă și surpriză... Am rămas pe afară fără chei pentru că avea o întâlnire cu covoarele și nu a putut să ne aștepte, nici măcar nu poate să răspundă la telefon și acum căutăm variante unde să meargă Isa la wc. Concluzie, noi suntem foarte importanți pentru ea.'', a scris Marius Elisei pe rețelele sociale.

Oana Roman și Marius Elisei au trecut prin mai multe despărțiri și împăcări în ultima perioadă

„Cumva, ne dăm seama că separat ne e mai rău decât ne e împreună. Nu doar el a greșit de-a lungul timpului, și eu le am pe ale mele. El nu vorbește ca mine, este mai introvertit. Eu vorbesc, eu mă descarc și peste 5 minute mi-a trecut. El nu este așa. Uneori încercăm să vorbim și nu vrea să vorbească, și atunci comunicarea e mai grea.

Avem momente când reușim să comunicăm foarte bine, dar sunt momente în care vedem lucrurile diferit și poate nu reușim să ne ascultăm cum trebuie. Poate dacă am fi altfel ne-am plictisi. Eu a trebuit să învăț să las de la mine, să nu mai fiu atât de impulsivă cum eram. Nu sunt ușor de suportat, sunt conștientă”, a dezvăluit Oana Roman la Xtra Night Show, de la Antena Stars, în luna iulie.

