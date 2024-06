Cum arată acum Corina Caciuc, după cea de-a doua naștere. Iubita lui Laurențiu Reghecampf, apariție senzuală

Corina Caciuc, iubita lui Laurențiu Reghecampf, este posesoarea unei siluete de invidiat, deși a născut pentru a doua oară în urmă cu puțin timp.

Corina Caciuc a devenit mamă pentru a doua oară în urmă cu două luni, dar are o siluetă de zile mari. Bruneta este acum mama a doi băieți, fiii lui Laurențiu Reghecampf.

În urmă cu puțin timp, Laurențu Reghecampf a postat o fotografie cu iubita lui, Corina Caciuc, amândoi fiind îmbrăcați elegant.

Corina Caciuc, senzuală într-o rochie neagră, mulată

Corina a reușit să revină rapid la silueta ei pe care o avea înainte să rămână însărcinată și a ales să poarte o rochie neagră extrem de mulată, care i-a scos în evidență formele voluptoase. Rochia cu umerii i-a dat o alură foarte senzuală Corinei. Laurențiu Reghecampf a ales un costum gri și o cămașă neagră, iar ținutele lor s-au completat perfect.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Anamaria Prodan cere audierea Corinei Caciuc! Ce a declarat după ce a lipsit de la proces și de ce acesta s-a amânat din nou

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc formează unul dinte cele mai cunoscute cupluri în showbiz-ul românesc, din cauza faptului că celebrul antrenor este în divorț cu soția lui Anamaria Prodan.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cu toate acestea, divorțul nu l-a împiedicat pe Laurențiu Reghecampf să iubească din nou și este extrem de fericit alături de Corina Caciuc cu care și-a format deja o familie.

Chiar dacă mult timp a dorit să își păstreze noua relație departe de ochii presei, recent când a fost invitat într-un podcast, Laurențiu Reghecampf a vorbit despre cum a cunoscut-o pe Corina.

Citește și: Ce nume rar au ales Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc pentru cel de-al doilea fiu. Antrenorul a făcut anunțul!

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După care am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Știi cum este… la câte discuții au ieșit și câte discuții sunt, dar și ce vorbește Anamaria peste tot… Este foarte greu ca cineva să mai vadă realitatea.

Acum cât timp am cunoscut-o pe Corina? Acum aproape 1 an și 8 luni, 2 ani, ceva de genul acesta. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva.

Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo sau care este legătura… eu așa o văd. Sunt foarte fericit! O iubesc! Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă!”, spunea Laurențiu Reghecampf, într-un podcast.

Citește și: Prima reacție a Anamariei Prodan după ce a aflat că Laurențiu Reghecampf a devenit tată din nou

Cei doi se bucură acum de familia pe care și-au construit-o. Ei au doi băieți, pe Liam, care a împlinit de curând 2 ani și pe micuțul Landon, care are doar 2 luni.

„Venirea pe lume a lui Landon Abram este pentru noi un moment de fericire, de împlinire și rezultatul iubirii dintre noi doi – eu nu am spus asta decât celor apropiați, care se bucură din suflet alături de noi. Ce comentează alții nu este problema mea.”, a declarat Laurențiu Reghecampf pentru Cancan.ro.