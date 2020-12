Reacția fanilor când au văzut cea mai recentă poză cu fetița lui Karmen. Cât de frumoasă e nepoata lui Adrian Minune

"Vai de mine, ce frumusețe de fetiță! Să fie sănătoasă și să îți aducă numai bucurii." sau "Copil perfect!", au fost câteva dintre comentariile oamenilor de pe rețelele de socializare, care au rămas impresionați de drăgălășenia fiicei lui Karmen.

În cel mai recent videoclip de pe YouTube, Karmen și-a surprins fanii cu cea mai sexy ținută de asistentă. Aceasta a pus pe jar tot publicul masculin și a primit o mulțime de mesaje pozitive.

Artista a atras toate privirile cu costumul ei provocator, care îi scotea în evidență atuurile fizice și trăsăturile frumoase ale feței. Se pare că Silvia Claudia Simionescu i-a călcat pe urme tatălui ei și a moștenit talentul de la acesta.

Karmen a lansat mai multe piese de-a lungul anilor, printre care și "Lock My Hips", "You Got It", "Shake It", "Punjabi", "Belladonna", "Bam Bam", "Minte-mă", "Domino".