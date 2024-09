Cum arată acum și cu ce se ocupă Rucsandra Iliescu, fosta solistă din trupa Blaxy Girls

Rucsandra Iliescu a devenit faimoasă atunci când a debutat alături de trupa Blaxy Girls.

Rucsandra Iliescu a devenit cunoscută pentru piesa “Dear mama”, interpretată alături de colegele sale de trupă Blaxy Girls.

Cu ce se ocupă acum Rucsandra Iliescu, solista trupei Blaxy Girls

Piesa lor cu versuri emoționante a fost prezentată la Eurovision și a cucerit pe-atunci sute de mii de oameni. Chiar dacă formația Blaxy Girls nu mai există, Rucsandra Iliescu a continuat să-și urmeze visul și are alte colaborări muzicale.

Citește și: Chefi la cuțite, 17 septembrie 2023. Rucsandra Iliescu de la Blaxy Girls și mama ei, Monica Iliescu, au surprins jurații

Articolul continuă după reclamă

Rucsandra lucrează la noi proiecte muzicale și, chiar dacă nu mai apare pe marile scene din țară, ea este împlinită că poate să-și continue cariera și să-și pună în valoare talentul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Rucsandra a ajuns faimoasă în 2007 atunci când s-a înființat trupa Blaxy Girls. La aceea vreme, pe când era doar o adolescentă, ea reușit să îl impresioneze cu vocea ei pe Costi Ioniță și așa s-au pus bazele trupei , formată din Rucsandra Iliescu, Diana Ganea la chitară solo, Cristina Marinescu la chitară bas, Gela Marnescu la baterie și Ana-Maria Nanu la claviaturi.

Printre cele mai cunoscute piese lansate de fetele de la Blaxy Girls se numără „Dear mama”, „If You Feel My Love”, „Save the World'”, „I have my life”, „Rockyourself”, „Mr and Mrs President”, „Mi-e dor”, „Mă mut la mare”, „Adio”, „Wrong”, „Leagă-mă la ochi”, potrivit Viva.

Din păcate, în 2014 grupul Blaxy Girls s-a destrămat, iar fetele au încercat să-și continue pasiunea pentru muzică, alegând drumuri diferite.

Citește și: O mai știi pe Rucsy de la Blaxy Girls? Ce mai face și cum arată acum solista trupei

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La vârsta de 33 ani, în prezent Rucsandra Iliescu face parte din proiectul “The Colours” și postează adesea pe rețelele ei de socializare imagini de la cântările pe care le are.

Cu aceeași energie pe care a avut și în adolescență pe scenă, Rucsandra reușește să-și surprindă în continuare fanii în timpul concertelor. Acum fosta solistă Blaxy Girls nu mai adoptă doar ținute all black și are un stil vestimentar ceva mai colorat.

Pe lângă pasiunea pentru muzică, se pare că artista și-a descoperit și pasiunea pentru gătit, de vreme ce Rucsandra a participat la Chefi la cuțite în sezonul 12.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Iubitul ei a susținut-o din culise, iar cântăreața a avut grijă să facă spectacol în farfurie.

„Cânt de mică, am cântat în trupa Blaxy Girls, am fost solista. De când eram mică am fost la festivaluri și concursuri, mergeam tot timpul să mă pregătesc la coafor la noi în cartier, iar într-o zi era acolo Costi Ioniță, care abia ce încheiase o discuție cu fetele de acolo. Ele mă lăudau, vă dați seama, eram singura cântăreață din cartier. Așa a început totul! Sincer, nu realizam la momentul respectiv ce succes a avut trupa. A fost ca un vis!”, a mărturisit Rucsandra Iliescu pe-atunci.

Citește și: NEATZA LA 10 ANI! Trupa Blaxy Girls s-a reunit la ceas aniversar - "If you feel my love"