Maria Popovici vorbește la câteva luni de la divorț despre separarea de Mincu și lucrurile care i-au revenit în urma partajului.

Maria Popovici și Alexandru Minculescu și-au surprins fanii cu anunțul divorțului. Aceștia au fost căsătoriți timp de șase ani și au fost un cuplu atât acasă, cât și pe scenă.

Potrivit unei surse, neînțelegerile dintre ei ar fi pornit de la viața profesională. În cele din urmă, Maria și Mincu au decis să divorțeze. Anunțul a fost făcut public de amândoi pe rețelele de socializare, fără însă să dea prea multe detalii.

Recent Maria Popovici a vorbit despre partajul în urma divorțului.

Maria Popovici a devăluit ce i-a revenit în urma partajului: „Farfuriile sunt la mine toate...”

Maria și Mincu s-au căsătorit în 2018 și s-au mutat împreună în apartamentul achiziționat de amândoi. Nimic nu prevestea deznodământul l-a care s-a ajuns.

„Așa de mult nu voiam să fac din astea… Nu aveți nici cea mai vagă idee cât de mult nu îmi doream să fac din astea. Eu și cu Mincu nu am dat nicio declarație în presă. În afară de ce am postat pe paginile noastre de Instagram, altă declarație nu există (…)

Înțeleg și îmi asum mai ceva ca la Insula iubirii, că nu ai încotro. Exact așa cum am scris în postare, este singurul adevăr, restul nu preocupă pe nimeni în afară de prietenii și familia noastră, oamenii apropiați.

Înțeleg, e normal, și eu la viața mea am citit chestii din astea și am bârfit, dar noi nu am dat declarații în presă”, a spus Maria la scurt timp după ce presa autohtonă a scris despre despărțirea lor.

Se speculează că încă din luna februarie cei doi nu mai formau un cuplu, chiar dacă pe pagina comună de socializare mai apăreau filmulețe.

Cei doi s-au cunoscu la UNATC, pe când erau studenți și tot de atunci au început să formeze un cuplu. Înă după șase ani de căsnicie, aceștia au pus punct mariajului și au luat-o pe drumuri separate.

La câteva luni de la anunțarea divorțului, Maria Popovici dezvăluie, în stilul caracteristic - plin de umor -, ce i-a revenit în urma partajului. În cadrul unui podcast, Maria a mărtusit că i-a revenit ei apartamentul pe care îl cumpăraseră după căsătorie, iar lui Mincu mașina.

„Nu, nu am carnet. Dar urmează, că nu mai am mașină și… (...) Ce să zic, să vă filmez prin casă, să vă arăt… Farfuriile sunt la mine toate. Nu numai că sunt la mine farfuriile toate, dar mai am unele de care el nu știa și nici pe alea nu i le-am arătat. Hai că vă mai zic…

Anul trecut de ziua lui a primit de la Vio, de la colegul nostru de la stand-up, un set de pahare foarte scumpe. Alea de costă 70 de euro un pahar și avea un set întreg. Și acum ele sunt în bar. Avem un bar în casă. Adică am că eu sunt acum acasă. (...)

Noi stăteam într-un apartament pe care l-am cumpărat împreună, dar la partaj… eu sunt acum în acel apartament”, a relatat aceasta.

Maria și Mincu au fost extrem de discreți în ceea ce privește motivele separării. Deși pe scenă glumeau adesea pe seama problemelor într-o căsnicie, publicul nu a ascociat niciodată asta cu relația lor, prezentându-se ca o pereche extrem de sudată.