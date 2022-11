Cum arăta Alice Cavaleru, soția lui Vladimir Drăghia, în copilărie. Fotografia i-a înduioșat pe fani

Alice Cavaleru are o familie superbă și consideră că este o femeie împlinită. Este un influencer cunoscut de la noi, astfel că a reușit să îmbine cu succes cariera cu viața de familie.

În fotografie, apare nimeni alta decât Alice Cavaleru, soția lui Vladimir Drăghia. Fanii pot observa trăsăturile de atunci și acum, care sunt la fel. Fetița cu ochii albaștri și tenul perfect este acum o tânără în vârstă de 31 de ani, fiind considerată una dintre cele mai frumoase vedete de la noi, conform Spynews.

Ea trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Vladimir Drăghia, fostul Burlac de la emisiunea cu același nume. Cei doi și-au unit destinele într-o ceremonie la malul mării, în 2018, fiind înconjurați de cei mai importanți oameni din viața lor.

Alice Cavaleru a absolvit Facultatea de Design, secțiunea Modă din cadrul Universității Naționale de Artă din București. Ea este o antreprenoare de succes, ocupându-se de magazinul online cu haine pentru copii.

„Încerc să fiu conștientă de felul în care o cresc pe Zora, de cum îl iubesc pe Vladimir, de mâncarea pe care o mănânc, hainele pe care le port, cărțile pe care le citesc și chiar deșeurile pe care le las în urma mea. Fiecare zi este o șansă de a deveni mai conștientă, mai responsabilă, mai bună”, notează Alice Cavaleru pe blogul personal.

Alice Cavaleru a născut pentru a doua oară. Ce nume a ales pentru mezina familiei

Soția lui Vladimir Drăghia a născut pentru a doua oară o fetiță perfect sănătoasă, la începutul lui septembrie 2022, pe nume Alegra Nova. Ea și partenerul său mai au împreună o fiică, pe nume Zora, în vârstă de cinci ani.

Alice Cavaleru le-a povestit fanilor cu ce se confruntă după a doua naștere.

„Am picioarele umflate după nașterea naturală. Nu-mi amintesc dacă am avut parte de așa ceva la prima naștere, dar azi am fost șocată să descopăr că am niște pâinici în loc de picioare. Umflarea post-partum apare în principal la nivelul picioarelor, gleznelor și feței, dar eu am și mâinile, și abdomenul. Ieri eram o panseluță, astăzi sunt o grăsuță”, a explicat influencerul pe Instagram, scrie Libertatea.

Ea a întâmpinat câteva probleme cu starea de sănătate a micuței, însă totul s-a terminat cu bine.

„M-am internat cu ea în spital spre dimineață după o noapte de așteptare. Făcuse o infecție pe glanda salivară. Diagnostic: parotidită infecțioasă – lucru foarte rar întâlnit la un bebeluș atât de mic. A doua zi, de dimineață, a început tratamentul cu antibiotic.

Au fost momente grele care au părut o veșnicie și am simțit că am fost nevoită să mă lupt pentru fiecare clipă din acea noapte. Zilele treceau greu, nopțile și mai greu, dar măcar ea se simțea din ce în ce mai bine.

Acum, Alegra, este în sfârșit bine. Simt că experiența prin care am trecut amândouă la atât de puțin timp după ce am ținut-o în brațe pentru prima dată, ne-a apropiat și mai mult.

Are o lună de viață, iar jumătate din acest timp am avut inima cât un purice pentru puiul meu”, a recunoscut Alice Cavaleru, în mediul online.

