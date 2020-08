Transformare radicală! Cum arată astăzi femeia cu barbă care a câștigat Eurovision! S-a dezbrăcat, în fața camerei! Anunț, pentru fani! „Acasă, sunt un băiat leneș” - FOTO

Conchita Wurst a decorat vitrine, înainte de a-și câștiga faima, în muzică

Thomas „Tom" Neuwirth sau Conchita Wurst s-a născut în 6 noiembrie 1988, în Gmunden, Austria. Înainte de a se dedica muzicii, a fost decorator de vitrine. La vârsta de 14 ani, s-a lansat în muzică, participând la emisiuni de profil. A făcut parte dintr-un grup de cântăreţi pentru o perioadă, dar fără prea mult succes.

Încet, încet, Conchita Wurst a devenit o persoană publică, căpătând vizibilitate. „Eu nu vreau să fiu o femeie. Scopul meu este de a fi o regină, pe scenă, dar, acasă, eu sunt un băiat foarte leneş", declara Conchita pentru Reuters în 2014.

Conchita Wurst a devenit un fenomen în Austria, după apariţia sa, în 2011, în emisiunea „Die Grosse Chance". Interpretarea melodiei „My Heart Will Go On", de pe coloana sonoră a filmului „Titanic", i-a adus celebritatea. Apoi, Conchita a participat la multe alte reality show-uri, inclusiv în Germania.

De asemenea, a susţinut concerte şi a devenit un simbol al cauzei gay. „Rise like a Phoenix", melodia cu care a participat la finala Eurovision 2014, a fost al treilea single al Conchitei Wurst şi are la bază istoria sa personală şi decizia sa de a se travesti.