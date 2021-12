Cum arată băieții lui Dan Bittman acum. Cei trei sunt de nerecunoscut

Dan Bittman este un tată împlinit și fericit. Deși preferă să își țină familia cât mai departe de luminile reflectoarelor și de ochii curioșilor, cântărețul se mândrește cu cei trei fii ori de câte ori are ocazia.

Artistul nu a mai publicat de mult o imagine cu băieții lui, însă de Crăciun a decis să ia pe toată lumea prin surprindere. Acesta a postat o poză alături de minunățiile din viața lui, chiar lângă bradul de Crăciun.

Cât de mult au crescut băieții lui Dan Bittman

Cei trei fii ai vedetei sunt prezențe discrete și le place să își trăiască viața cât mai departe de micile ecrane ale telespectatorilor. Pentru că tatăl lor postează rar fotografii alături de ei, ultima apariția a lor pe contul de Instagram al artistului a lăsat pe toată lumea cu gura căscată.

Se pare că băieții lui Dan Bittman nu mai sunt niște adolscenți. Cei trei au crescut foarte mult și sunt de nerecunoscut. Mai mult decât atât, aceștia au moștenit o mare parte a trăsăturilor de la tatăl lor, lucru evident din fotografie.

Dan Bittman are o relație specială cu cei trei băieți ai săi și încearcă să petreacă cât mai mult timp alături de el, chiar dacă cariera îi ocupă o mare parte a timpului.

De asemenea, postarea nu a putut să treacă neobservată și a strâns mai bine de 1.000 de like-uri, dar și o mulțime de mesaje frumoase.

„La muuulți ani, Dan! Să te bucuri de băieții tăi! Crăciun Fericit!🎅🏻🎄♥️”, „Ce faini sunteți❤️Crăciun fericit!”, „Sărbători fericite alături de cea mai mare avere pe care o poate avea un părinte ❤️” sau „Crăciun fericit!!! Toate cele bune din partea familiei noastre! Vă iubesc!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită complimente și cuvinte de bine.

Ce spune Dan Bittman despre relația pe care o are cu cei trei fii

Dan Bittman este un tată foarte atent cu băieții lui, chiar dacă aceștia au crescut și este separat de mama lor, Liliana Ștefan. În cadrul unui interviu de colecție, Dan Bittman a vorbit despre copiii săi, dar și aceștia au avut un cuvânt de spus despre tatăl lor.

„Cel mic cântă la chitara, e foarte hotărât să facă muzică, acum la 13 ani, învață și foarte bine, nu am cum să mă iau de el că îmi dă peste nas când vreau să mă iau de el, că are numai note bune. Cel mijlociu a făcut sport de performanță vreo 9 ani, dar s-a lăsat dar cică se apucă de bussiness și a început să învețe și el și are note bune”, au fost declarațiile artistului, conform Antena Stars.

Dan Bittman a explicat că el nu se implică în viața de artist a fiului cel mare deoarece ei cântă muzică diferită și nu ar avea ce sfaturi să-i ofere.

„Nu mă bag deloc peste preferințele fiului meu, el își face singur partea de orchestrație, nu mă bag peste el, că el cântă altceva. Eu vreau să-i văd pe ai că se ajută unii pe alții”, a mai adăugat el.

