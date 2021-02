Dan Bittman vorbește pentru prima dată despre separarea de mama copiilor săi. Ce relație are artistul cu Liliana Ștefan acum

Citește și: Monica Odagiu, presupusa iubită a lui Dan Bittman, prima declarație după ce presa a scris că s-au despărțit

Dan Bittman, despre Liliana: Nu am reușit să fim prieteni, spre mâhnirea mea

Artistul a precizat că a încercat să-i explice Lilianei că ar trebui să lase la o parte asperitățile, însă acest lucru nu se întâmplă deocamdată.

„Cu Liliana nu am reușit lucrul ăsta, spre mâhnirea mea. Dar sper că poate în timp asta poate deveni o țintă. Sper că pe viitor să avem o relație normală. Am încercat să-i explic că de dragul celor trei copii pe care i-am făcut din dragoste am putea să încercăm să mai pilim un pic din asperitățile astea de acum. Din păcate nu reușim în momnetul ăsta, dar eu nu sunt convins că nu o să reușim până la urmă”.

Anunțul despărțirii venea acum câteva luni, când Liliana Ștefan le spunea fanilor că la 50 de ani a devenit studentă:

„Dragi prieteni (și urmăritori), vreau să scriu azi despre pasiune. Din păcate, covid ne-a stricat planurile multora dintre noi. Nu m-a ocolit nici pe mine, iar proiectele artistice pentru copii la care am lucrat enorm cu pasiune eu și colegii mei, au trebuit să fie puse pe hold o vreme. Probabil că atunci când va fi posibil vom reveni. De aceea am folosit ultimele 12 luni pentru a consolida și șlefui alte resurse personale și activități pe care le-am lăsat deoparte, sperând să vină și vremea lor cândva. Timpul nu a mai avut răbdare, așa că din nou am urmat pasiunea. Cei care ma cunosc personal indeaproape m-au sprijinit si incurajat, asa ca iata jurnalul de bord: 1.din toamna aceasta sunt boboc anul I la Psihologie si 2. am reusit sa-mi obtin diplomele necesare ca terapeut in terapii complementare”, anunța Liliana Ștefan pe Facebook.