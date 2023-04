Cum arată burtica de gravidă a Ilenei Sterp, cu doar 3 zile înainte să nască. Imaginea pe care sora lui Culiță Sterp a postat-o

Ileana Sterp a publicat o imagine de senzație pe rețelele de socializare, cu burtica de gravidă la vedere, iar fanii acesteia au reacționat imediat. Aceasta a anunțat că urmează să aducă pe lume cel de-al doilea copil și pentru acest lucru este foarte nerăbdătoare.

Ileana Sterp se pregătește să aducă pe lume cel de-al doilea copil în doar 3 zile. Cum s-a pozat aceasta ca să marcheze frumosul eveniment

Ileana Sterp, sora lui Culiță, se pregătește să devină mamă pentru a doua oară, însă de această dată nu vrea să o facă oricum ci cu o numărătoare inversă bazată pe fotografii cu burtica dezgolită.

Citește și: Ileana Sterp spune adevărul despre plecările dese ale soțului său. Mesajul transmis de către sora lui Culiță: „Așa s-a nimerit”

Aceasta urmează să meargă la spital în scurt timp pentru a face pregătirile necesare unui astfel de eveniment frumos și pare că-și ține la curent fanii cu toate etapele nașterii. Sora lui Culiță Sterp arată foarte bine și se mândrește cu burtica de gravidă pentru că știe cât de fericită este că va deveni mamă pentru a doua oară.

„Bună dimineața! 3 zile rămase până la termen”, a scris ea în descrierea imaginii pe care a publicat-o pe Instagram.

Ce a declarat Ileana Sterp pe parcursul sarcinii. Cum s-a simțit în ultimul trimestru

Ileana Sterp nu mai are mult până când va deveni mămică pentru a doua oară, iar această perioadă nu este una tocmai ușoară, venind la pachet cu câteva situații neplăcute. Sora lui Culiță le-a dezvăluit recent urmăritorilor săi cu ce probleme se confruntă în cel de-al treilea trimestru de sarcină.

Citește și: Deces în familia Sterp! Ileana, sora cântărețului Culiță Sterp, a făcut anunțul dureros. Cine s-a stins din viață

Sora lui Culiță Sterp a explicat că simptomele pe care le resimte la cea de-a doua sarcină diferă cu mult față de prima, iar în prezent este puțin depășită de situație. Aceasta a recunoscut că nu se mai poate odihni pe timpul nopții, iar în timpul zilei este copleșită de responsabilitățile zilnice.

Viitoarea mămică a explicat că se confruntă cu o stare permanentă de oboseală și îi este tot mai dificil să se ocupe și de treburile casnice. Însărcinată cu cel de-al doilea copil, Ileana Sterp se ocupă și de creșterea fetiței ei, Carla, astfel că are momente când ajunge la epuizare. Aceasta a recunoscut că sunt zile în care oboseala își spune cuvântul și nu reușește să facă prea multe activități, mai ales că nu se poate odihni pe timpul nopții.

„Într-adevăr, e din ce în ce mai greu. Gătit, curățenie, spălat, activități cu Carla, etc. Plus că nu pot să dorm noaptea, cred că asta îmi pune capac. Astăzi am stat toată ziua în pijamale, nu m-am simțit deloc bine. Mi-am dorit doar să o hrănesc pe Carla, în rest nu am făcut mare lucru”, le-a povestit Ileana Sterp urmăritorilor săi, pe contul personal de Instagram.

Nelu Cortea, invitat în episodul nou Întrebări de NErăspuns, ediția specială America Express ▶ Vezi în AntenaPLAY