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Cum arată casa de peste un milion de dolari a lui Dragoș Săvulescu. Actorul trăiește pe picior mare în Los Angeles

Dragoș Săvulescu trăiește într-o vilă spectaculoasă din Los Angeles, alături de Angela Martini. Cum arată locuința de lux și ce dotări are.

Publicat: Luni, 31 August 2026, 13:54 | Actualizat Luni, 31 August 2026, 13:55
Cum arată casa de peste un milion de dolari a lui Dragoș Săvulescu. Actorul trăiește pe picior mare în Los Angeles | Captura Instagram/AI
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Dragoș Săvulescu trăiește, fără îndoială, visul american. Milionarul se bucură de o viață lipsită de griji alături de partenera sa, Angela Martini, iar cei doi au ales să locuiască într-una dintre cele mai cunoscute zone din Los Angeles. Privesc orașul de la înălțime și se bucură de o proprietate impresionantă, situată în celebra zonă Hollywood Hills.

Nu mai este un secret faptul că Dragoș Săvulescu a reușit să își construiască un stil de viață la care mulți doar visează. Pe rețelele de socializare, milionarul și partenera sa au publicat de-a lungul timpului imagini și videoclipuri din locuința lor, dar și din împrejurimile spectaculoase ale vilei.

Cum arată vila de lux din Los Angeles

O filmare realizată cu drona oferă o imagine de ansamblu asupra proprietății și surprinde câteva dintre încăperile luxoase ale vilei, dar și priveliștea spectaculoasă asupra zonei. Angela Martini este nelipsită din cadre și apare frecvent în imaginile publicate din locuința pe care o împarte cu Dragoș Săvulescu.

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Vila este estimată la o valoare de peste un milion de dolari și beneficiază de numeroase facilități. Printre acestea se numără o piscină privată, o terasă generoasă și spații amenajate pentru relaxare și petrecerea timpului liber.

Imaginile publicate pe Instagram lasă să se vadă și interiorul locuinței. Unul dintre spațiile care atrage atenția este livingul, unde se regăsesc piese de mobilier elegante, obiecte deosebite și chiar un pian. Zona de dining completează decorul sofisticat al casei.

În exterior, proprietatea dispune de o zonă special amenajată cu șezlonguri, perfectă pentru zilele însorite din California. Piscina și terasa oferă, la rândul lor, cadrul ideal pentru momentele de relaxare.

Locuința de vis a fost vizată de hoți

În ciuda luxului și a zonei exclusiviste în care se află proprietatea, vila nu a fost ferită de incidente. La începutul lunii august, Angela Martini a povestit că locuința lor a fost vizată de hoți.

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Potrivit declarațiilor fotomodelului, mai multe persoane ar fi încercat să pătrundă prin efracție în casa pe care o împarte cu Dragoș Săvulescu. Incidentul ar fi avut loc într-un timp foarte scurt, iar indivizii ar fi reușit să plece cu mai multe obiecte de valoare din locuință.

Experiența nu i-a împiedicat însă pe cei doi să se bucure în continuare de viața pe care și-au construit-o în Statele Unite. Imaginile publicate ulterior pe rețelele de socializare continuă să surprindă stilul de viață luxos pe care îl au în Los Angeles.

Dragoș Săvulescu, viață de lux peste Ocean

Actorul a părăsit România și și-a construit în timp o viață departe de țară. Los Angeles a devenit una dintre bazele sale, iar vila din Hollywood Hills este una dintre cele mai spectaculoase proprietăți asociate cu stilul său de viață.

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Fiecare încăpere este amenajată cu atenție, iar decorul combină eleganța cu elementele moderne. De la piscina privată și terasa generoasă până la livingul spațios și obiectele deosebite din interior, locuința reflectă stilul opulent al celor doi.

Dragoș Săvulescu și Angela Martini continuă să împărtășească, din când în când, imagini din viața lor de peste Ocean, iar proprietatea din Los Angeles rămâne una dintre atracțiile principale ale postărilor lor.

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