Tensiunile au crescut între concurenți în timpul unei noi ediții Asia Express, iar una dintre echipele care au ajuns să se certe pe traseu a fost cea formată din Mirela Vaida și Oana.

Tensiuni între Mirela Vaida și Oana în timpul unei probe. De la ce a pornit cearta: „De ce-ai crăpat asta, ce-i cu tine?” | antena 1

Cele două au avut parte de un moment tensionat după ce au întâmpinat mai multe probleme în timpul misiunilor din China.

Tensiuni între Mirela Vaida și Oana în timpul unei probe

În goana pentru a ajunge cât mai repede la următorul punct al cursei, Mirela Vaida a pierdut harta, un obiect important pentru orientarea concurentelor. Situația a pus presiune suplimentară pe cele două, care încercau să găsească drumul corect și să nu piardă avantajul obținut în competiție.

Lucrurile s-au complicat și mai mult după ce Oana a scăpat tableta. Momentul a declanșat o reacție nervoasă din partea colegei sale, iar cele două au început să-și reproșeze reciproc greșelile făcute pe traseu.

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„De ce-ai crăpat asta, ce-i cu tine?”, i-a spus Mirela Vaida Oanei, într-un moment în care tensiunea dintre ele a devenit evidentă.

Presiunea competiției s-a simțit pe tot parcursul misiunii. Concurenții au avut de făcut autostop într-un oraș aglomerat din China, o provocare care s-a dovedit dificilă pentru mai multe echipe. Lipsa banilor și bariera lingvistică au făcut ca deplasarea să fie și mai complicată.

Mirela Vaida a recunoscut, de altfel, că are nevoie de repere clare pentru a se descurca în astfel de situații. „Eu sunt pe stil vechi, trebuie scris fonetic”, a spus aceasta în timpul unei probe în care concurenții au încercat să învețe și să folosească expresii în limba chineză.

Pe traseu, echipele au fost nevoite să se adapteze rapid unei lumi complet diferite. Mirela Retegan a remarcat schimbarea radicală pe care o presupune trecerea într-un mediu atât de diferit, în timp ce ceilalți concurenți au vorbit despre dificultatea de a comunica și de a găsi transport.

Pentru Mirela Vaida și Oana, însă, miza cursei a dus la un conflict direct. Pierderea hărții și scăparea tabletei au devenit motive de reproșuri între cele două, într-un moment în care fiecare secundă conta.

După ceartă, concurentele au trebuit să lase tensiunile deoparte și să continue cursa.