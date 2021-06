Cum arată Christina Aguilera la 40 de ani în fotografii topless. Celebra cântăreață făcea furori la începutul anilor 2000

Într-o nouă ședință foto făcută cu o cameră Polaroid, Christina a ales să apară topless într-o poză, ținând mâinile în jurul bustului. În partea de jos, frumoasa blondină a purtat o pereche de boxeri negri, iar pe umeri avea un halat alb, descheiat.

Cântăreața în vârstă de 40 de ani, câștigătoare a premiului Grammy de 5 ori de-a lungul carierei sale, a ales să pozeze topless pentru urmăritorii ei de pe Instagram, punându-și formele în valoare. De fapt, ședința foto este destinată promovării noului său brand de haine.

O parte din banii strânși din vânzări vor fi folosiți în scop caritabil pentru asociația Translash and Transtech, care sprijină persoanele trans.

Fotografia topless care a atras atenția fanilor

Christina Aguilera se pregătește pentru concertul său la Hollywood Bowl unde va cânta alături de filarmonica din Los Angeles. Vedeta a postat de curând și câteva teasere pe contul său de Instagram, iar fanii au devenit nerăbdători.

Concertul divei blonde va avea loc pe 16 și 17 iulie, urmând ca peste câteva săptămâni să concerteze în Las Vegas. Christina Aguilera, care e și fosta jurată a show-ului The Voice, va susține concertul 'Unstoppable Weekend' pe 10 iunie.

Cariera de succes a Christinei Aguilera

Christina Aguilera s-a lansat în lumea muzicii în 1998, după ce a înregistrat piesa „Reflection”, care a fost inclus pe coloana sonoră a peliculei de animație Mulan (1998). Primul album pe care și l-a lansat artista a fost numit Christina Aguilera (1999).

Acesta a fost lansat sub egida RCA Records, s-a bucurat de succes comercial și trei dintre piesele incluse pe el, „Genie in a Bottle”, „What a Girl Wants” și „Come on Over” au ocupat prima poziție în clasamentul Billboard Hot 100.

Imaginea sexy, de blondă focoasă, a apărut o data cu lansarea celui de-al patrulea album numit Stripped (2002).

În 2010, Christina Aguilera avea să debuteze și ca actriță, primind un rol în filmul Burlesque: Vis împlinit (2010).

De-a lungul carierei sale, Christina s-a confruntat și cu anumite dificultăți.

Artista aborda acest subiect: ”M-am confruntat adesea cu anxietățile mele și cu faptul că sunt foarte critică cu mine. Dar nu am încetat niciodată să caut noi modalități de a mă împinge de la spate, fără să neglijez faptul că trebuie să mă protejez. Nu țin o dietă, depăsiți acest lucru. Fiecare dintre noi este individual și oamenii te judecă pe baza diferențelor, pe ceea ce te face unic”.