Cum arată Cosmina Scăunașu, noua asistentă de la Acces Direct, într-un costum de baie minuscul. Tânăra surprinde cu aspectul fizic

Cosmina Scăunașu a fost cea de-a treia candidată la postul de asistentă TV pentru Acces Direct. Tânăra a impresionat cu apariția sa provocatoare încă de când a păsit în platoul emisiunii, motiv pentru care publicul a votat-o.

Focoasa blondină este foarte discretă în ceea ce privește viața personală, înăs publică des pe rețelele sociale, acolo unde este foarte activă și își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimene din viața sa. Noua asistentă de la Acces Direct încântă urmăritorii cu cele mai provocatoare imagini, însă cele mai apreciate postări ale sale sunt cele în costum de baie.

Cum arată Cosmina Scăunașu, noua asistentă de la Acces Direct, în costum de baie

Se pare că și noua asistentă de la Acces Direct s-a bucurat din plin de această vară și și-a încântat prietenii de pe Instagram cu cele mai incendiare poze în costum de baie. Tânăra arată de-a dreptul fabulos și se mândrește cu formele sale ori de câte ori are ocazia.

La începutul lunii sptembrie, Cosmina Scăunașu a publicat o fotografie în timp ce stătea pe șezlong, însă ținuta sa ispititoare nu a putut să fie trecută cu vederea de internauți. Costumul de baie nergu și minuscul i-a scos în evidență cele mai frumoase forme ale corpului, în mod special bustul generos, talia de invidiat, bronzul perfect și picioarele subțiri.

Postarea a strâns mai bine de 500 de like-uri și o mulțime de comentarii, semn că noua asistentă de la Acces Direct este apreciată de un număr mare de persoane pe rețelele sociale.

Un lucru este evident, Cosmina Scăunașu este posesoarea unui trup de zieță și nu ezită să își afișeze formele provocatoare pe Internet. De asemenea, se pare că tânăra este și adepta celor mai sexi shooting-uri foto.

Cine este Cosmina Scăunașu

Cosmina Scăunașu a fost cea de-a treia candidată la postul de asistentă TV prezentată de Mirela Vaida în cadrul emisiunii Acces Direct. Aceasta are 33 de ani și este din București, iar apariția sa în platoul show-ului i-a încântat pe telespectatori, fapt pentru care au și votat-o.

"Am 33 de ani, sunt zodia Taur, sunt bucureșteancă, am 1 m 73, sunt singură, nu am relație, nu sunt căsătorită (...). Am și un nume predestinat, numele meu Cosmina Scăunaşu, deci pot ocupa cu foarte multă ușurință acel scaun. Este pentru prima dată când mă aflu în fața camerelor", a spus Cosmina la Acces Direct.

Mirela Vaida a ținut neapărat să o complimenteze și să o felicite pentru carisma sa: "Nu cred! Arăți așa și nu te-a mai văzut nimeni la televizor? Păi în ce domeniu lucrezi? Nu-mi spune că ești IT-ist sau lucrezi la birou"

"Stau într-un birou. Lucrez ca administrator al unei societăți. Mă ocup de partea administrativă, dar uite că mi-am dorit să apar și în față, după ce am făcut munca de birou, am zis ce ar fi să apar și la televizor.", a mai dezvăluit noua asistentă de la Acces Direct în urmă cu aproape o lună.

