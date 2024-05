Cum arată fiica cea mare a lui Ilie Năstase. Nathalie Năstase e mai mare decât actuala soție a celebrului tenismen

Ilie Năstase, celebrul tenismen, se mândrește cu toți copiii săi, Emma, Nathalie, Alessia, Nicholas și Charlotte. Puțini știu, însă, cum arată Nathalie, fiica cea mare a sportivului.

Nathalie Năstase este fiica lui Ilie Năstase din prima lui căsnicie, cea cu modelul Dominique Grazia. Nathalie are acum 49 ani și, deși tatăl ei este o persoană publică, ei îi place să trăiască o viață liniștită, departe de lumina reflectoarelor.

Cum arată acum Nathalie Năstase

Ilie Năstase are 5 copii, toți fiind din relații diferite. Nathalie este prima lui fiică. Deși s-a născut la Paris, ea locuiește acum în Spania cu mama ei.

Tenismenul în vârstă de 77 ani e mândru de fiica lui și păstrează legătura cu aceasta. Nathalie, fiind o fire discretă, a acordat foarte rar interviuri.

Nathalie a povestit într-un interviu mai vechi că a reușit să își deschidă singură un bar cu banii pe care i-a strâns de-a lungul anilor din pensia alimentară pe care a primit-o de la tatăl ei până la vârsta de 20 ani.

În prezent, fiica lui Ilie Năstase lucrează ca manager într-un restaurant din Montreal.

“Părinţii mei mi-au deschis un cont când m-am născut, în care s-a strâns pensia alimentară şi, când am împlinit 20 de ani, mi-au dat banii să fac ce vreau cu ei. M-au mai ajutat un pic când am deschis barul, dar apoi eu mi-am gestionat fondurile. Am cumpărat o casă în Spania şi restul banilor i-am rulat în diverse afaceri […] Mă gândesc să fac un bar la Montreal sau, de ce nu, în România”, declara Nathalie pentru Fanatik.ro.

Chiar dacă în copilărie, după 1980 când părinții ei au divorțat, Nathalie nu a petrecut foarte mult timp alături de tatăl ei, acum la maturitate a reușit să se apropie de acesta.

Când ea era doar o copilă, Ilie Năstase atunci era pe val, ajungând la apogeul carierei sale de tenismen în timp ce era mai mereu plecat prin turnee.

Pe lângă căsnicia sa cu mama lui Nathalie, Dominique Grazia, Ilie Năstase a mai fost căsătorit cu Alexandra King între 1984 și 2002, apoi cu Amalia Teodorescu între 2004 și 2010, cu Brigitte Sfăt între 2013 și 2018, iar acum este căsătorit cu Ioana Năstase.

Ilie Năstase și soția lui Ioana au 5 ani de căsnicie și deja nu mai e un secret că fostul tenismen își dorește al șaselea copil.

Ioana Năstase este cu un an mai mică decât Nathalie, fiica cea mare a lui Ilie Năstase. Cu toate acestea, diferența de vârstă dintre cei doi nu e un impediment în calea fericirii sportivului.